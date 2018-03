Članovi riječke rock grupe Nord upravo proživljavaju pustolovinu života. Naime, od 16. ožujka na velikoj su kineskoj turneji Play Restart China Tour koju će završiti krajem sljedećeg tjedna. Nakon tri dana pauze i 20 sati vožnje vlakom u komadu jučer su nastupili u gradu Changshu.

O iskustvima s kineskom publikom, hranom, prometom i drugim zanimljivostima iz te daleke zemlje izvjestio nas je pjevač i basist benda Mihael Prosen.

– Kina je čudesna! I toliko ogromna i različita od jedne pokrajine do druge! Do sada smo proputovali i vidjeli velik dio zemlje, oko 3500 km u 12 dana. U nedjelju smo odradili sedmi nastup, trebao je to biti osmi koncert, ali nam je jedan nastup otkazan zbog dolaska policije i nekih, izgleda, nesređenih papira od strane organizatora. Vrijedno bilježimo sve zanimljivosti i posebnosti Kine na našem vlogu koji možete pratiti na našoj stranici na YouTubeu ili Facebook. Spavamo većinom u hotelima. Od najluksuznijih hotela s 5 zvjezdica, preko nekih »rupa« gdje nam nije baš ugodno spavati, a još manje tuširati se, do vjerojatno najgoreg životnog »spavačkog« iskustva svima nama u bendu, a to je – vlak s vagonima za spavanje (od nekih 350 do 500 metara dužine). Doslovno spavaš na pola metra od petorice Kineza, na tri kata, u najmanjem mogućem skučenom prostoru, i vrlo »zanimljivog« mirisa, priča nam Prosen i nastavlja:

– Što se tiče Kineza, uz činjenicu da se jako vole derati i to im je izgleda potpuno normalno u bilo kojem dijelu Kine se nalazio (pogotovo kad su na nekoj funkciji), zaista su divni domaćini i svugdje smo baš jako paženi i maženi. Voze nas, dolaze po nas i odvoze svakamo, hrane nas triput i više puta dnevno iako bismo mi ponekad radije da nas ne hrane toliko puno budući da je ljutina njihove hrane nešto što je teško objasniti nekome tko je nije probao.

»Niubi«

Početak tjedna kada su nas izvjestili o svojoj kineskoj pustolovini, članovi benda proveli su u gradu uz more koji ih podsjeća na dom.

– Shanwei je ime gradića, da, gradića, iako ima 3,5 milijuna ljudi. To je najmanji grad u kojem smo do sada nastupali. Hrana je ovdje isto puno blaža i tu smo prvi put u 12 dana pojeli obrok koji nije bio nimalo ljut. Sreća neopisiva. Nakon toga iznenađenjima i sreći nije bilo kraja kada smo u trgovini naišli na Kinder Bueno i našli i McDonald’s koji je jednak onom u Rijeci i ostatku svijeta. Najbolje od svega je što je ovo dio turneje kada imamo tri dana slobodno pa nam je, izgleda, sjekira pala u med – savršeno mjesto gdje ćemo napuniti baterije za ostatak turneje koja će biti dosta naporna. Čeka nas čak 10 nastupa sa samo jednim danom pauze, a možda i 11. Naime zbog velikog zanimanja lokalnih promotora, dogovara se još jedan nastup i to posljednjeg dana, prije samog avionskog leta koji je u 1:50 u noći. Valjda nećemo zakasniti na let, rekao je Prosen.

Kako doznajemo, u Kini je uobičajeno da koncerti počinju u 20 sati, najkasnije u 22 sata. A nastupi su priča za sebe…

– Nastupamo na nekim od najboljih mjesta na kojima smo ikad nastupali i najčešće su to klubovi s predznakom »live house«, zatim u hotelima pa čak i u kockarnicama u kojima je uobičajeno da nastupaju rock i heavy metal bendovi. Za vikend smo nastupili upravo u takvom prostoru. Najbliže bi bilo reći da je interijer kao neko mjesto u Las Vegasu. Jedino je nedostajao Frank Sinatra da se popne na stage, a ne neki glasni dečki iz Hrvatske što skaču po stageu s distorziranim gitarama. Na takvim mjestima uobičajeno je da ljudi sjede ispred tebe, ali ih mi nastojimo pokrenuti i dignuti iz stolica i zasad nam je to svaki put i uspjelo. Taj koncert Vedran i ja završili smo doslovno na stolovima i Kinezima se to, izgleda, podosta svidjelo, a to je jasno čim čuješ da se deru »niubi«. To je njihov uzvik za sve što valja, tipa »odlično«, »super«, ali im to isto tako predstavlja i »rokenrol«, dodao je Prosen.

Kineska publika nakon koncerata kupila je velik broj majica i CD-a grupe Nord, no ploče »idu« nešto slabije…

Obavezno fotografiranje

– Prodali smo samo jednu ploču budući da gramofona ovdje nema. Svi uvijek pitaju što je to i onda se sjete da su to nekad vidjeli u nekom starom filmu. Bar ovi nešto stariji Kinezi, priča Prosen i dodaje:

– Publika u Kini je fenomenalna, sve koncerte završavamo s publikom koja želi još i drži prste u znaku rogova (devil’s horns) u znak odobravanja. Nakon koncerta obavezno je fotografiranje i potpisivanje i dodavanje naših kineskih profila na njihove društvene mreže, što zna potrajati i do sat vremena. Najviše nas je možda oduševila baš publika u kockarnici, vjerojatno zato jer nismo očekivali da će biti išta pametnog kad smo vidjeli prostor u kojem nastupamo. Osim toga, nastup u prvom gradu Šintaju bio je čudo, tamo smo se publici doslovno potpisivali na jakne, a odličan je bio i nastup u Gnzhouu gdje smo imali prilike ostvariti i ne samo kulturno-glazbeno povezivanje, već i ono sportsko.

Naime, kako sam član badmintonskog kluba Rukavac (velik pozdrav »direktoru« Marku i svim mojim sportskim kolegama) te veliki zaljubljenik u tu igru, danima sam tražio neko mjesto gdje bih ostvario veliku želju i jedinstvenu priliku odigrati partiju badmintona s najboljim igračima tog sporta – Kinezima! I napokon sam to dočekao u provinciji Jiangxi, u gradu Ganzhou gdje sam se sprijateljio s igračima kluba te u dva dana proveo više od 5 sati s ekipom i njihovim trenerom Huangom Yunom koji mi je na kraju u znak prijateljstva poklonio i vrhunski reket, vrijedan više od 200 dolara! Također su svi članovi klupa došli na naš koncert te smo taj nastup, u znak prijateljstva i zahvalnosti, odsvirali u dresovima njihovog kluba Yue Xuan. Predivni ljudi i fantastični sportaši, a djeca od 10 godina igraju kao da će vrlo uskoro završiti na Olimpijadi. Čudo.

Pozdrav pokroviteljima

Na njihovim kineskim koncertima broj posjetitelja varira: bude ih između 50 i 200.

– Više od toga zasad nismo imali na nastupu, ali kažu nam da je i nepogodan dio godine budući da se Kinezi čuvaju za glazbene festivale koji se većinom održavaju u svibnju. Postoji izgledna šansa da ćemo se dogodine vratiti upravo u tom razdoblju te nastupiti na nekim od tih festivala gdje će broj ljudi tada biti naravno puno veći, a time i sama promocija benda, rekao je Prosen.

Dok uživa u savršenom sunčanom vremenu, riječka četvorka pozdravlja one koji su joj pomogli u realizaciji putovanja u Kinu.

– Upravo me dečki požuruju da završim s ovim reportom za Novi list kako bismo otišli u shopping po kupaće pa pravac – plaža! Tako da jurimo dalje! Šaljemo velik pozdrav najprije našim obiteljima, vama u Novom listu, a zatim i svim pokroviteljima koji su su se odazvali i podržali ovu turneju te pomogli da uopće dođe do njene realizacije – velika zahvala riječkom gradonačelniku Vojku Obersnelu i Gradu Rijeci, Branku Škrobonji i Primorsko-goranskoj županiji kao i Istarskoj županiji, zatim općinama Matulji i Kostrena, Turističkoj zajednici grada Rijeke te Hrvatskoj glazbenoj uniji. I na kraju ogroman pozdrav i hvala svim našim suporterima i prijateljima koji nam se redovito javljaju putem društvenih mreža i podržavaju nas i bodre na našoj kineskoj avanturi. Puno nam znače vaše poruke i pozitiva kojom nas punite! Dragi svi –niubi! Vidimo se uskoro, zaključio je Prosen.

