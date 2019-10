Riječki superband Ri-Val, sastavljen od protagonista riječke rock-scene, okupio se nakon 22 godine u trenutku koji je ključan za Rijeku – uoči godine nošenja titule Europske prijestolnice kulture.

Nova pjesma Ri-Vala nosi naziv Moj grad, i pjeva o Rijeci, slobodnom, otvorenom gradu. Ovim se okupljanjem Ri-Vala, između ostalog, potvrđuje i status ovog benda koji više od 30 godina svjedoči o zajedništvu riječke rock-scene u trenucima koji su važni za grad i regiju.

Ovoga puta važan riječki trenutak ujedno je i važan za Hrvatsku i Europu jer Rijeka u idućoj godini nosi prestižnu titulu Europske prijestolnice kulture, kao prvi hrvatski grad koji je to postao, a tim se povodom u Rijeci 2020. godine odvija bogat kulturno-umjetnički program s više od 600 pojedinačnih događanja te se grade i obnavljaju zgrade i objekti u Rijeci koji će redom biti namijenjeni kulturi.

Pjesma Moj grad nosi tipični riječki rock zvuk, a tekst uključuje stihove koji će zasigurno kod svakog Riječanina izazvati stanoviti ponos jer, ako ijedan grad, onda svakako Rijeka – predstavlja hrvatski simbol za slobodu i otvorenost. Takva se slobodna i otvorena Rijeka predstavlja i Europi kao Luka različitosti. Glazbenici Ri-Vala ispjevali su jednu od najljepših posveta Rijeci, intimnu, tipično riječki nenametljivu, ali snažnu pjesmu, koja u sebi nosi vrijednosti koje Rijeka osjeća i živi.

Nova pjesma Ri-Vala premijerno se izvela u Rijeci na jednom od svečanih predstavljanja programa kojim će Rijeka nositi titulu Europske prijestolnice kulture, a u radijskom eteru pjesma će zaživjeti odmah nakon premijerne izvedbe. Također, za pjesmu Moj grad bit će snimljen i video-spot, pod redateljskom palicom snimatelja i redatelja Radislava Jovanova Gonza, a spot će premijerno biti prikazan u prosincu ove godine.

Autor aranžmana pjesme Moj grad je Darko Terlević, dok glazbu i stihove potpisuje ‘dobri duh riječke rock-scene’ Vlado Simcich Vava.

– Dok sam pisao tekst, zapravo prilagođavao postavljenoj melodijskoj liniji, pokušao sam bilježiti marginalne dojmove koje imam o Rijeci. Ništa čudesno, samo artikulirati riječi koje najbolje opisuju ono što osjećam i intuitivno doživljavam uz grad koji me ponekad ispuni i čežnjom i radošću. Pretpostavljam da se identitet nekog mjesta vidi subjektivno, čak i nepotpuno, ali se nadam da nije istodobno monokromatski, predvidljiv. Čini mi se da svatko od nas nosi u sebi specifični odjek grada, onaj koji se proteže od muzike, arhitekture, ugašene industrije, slobode, umjetnosti – rekao je Vava i dodao da je pjesma Moj grad – pokušaj intimnog komentara Rijeke.

Intimni komentar

Intimni komentar neminovno je naišao na odobravanje i razumijevanje jer je Moj grad u izvedbi okupio, simbolično, 20 pjevača: Zoran Badurina (Jonathan), Sandro Bastiančić (En Face), Luka Benčić (My Buddy Moose), Stane Grdaković (The Siids), Valter Kocijančić (ex-Paraf), Edi Kraljić (Denis&Denis), Davor Lukas (Fit), Ivona Maričić Kukuljan (E.N.I), Ivanka Mazurkijević (Mr.Lee & Ivanesky), Iva Močibob (Turisti), Marina Perazić (Denis&Denis), Zoran Prodanović Prlja (Let 3), Mihael Prosen (ex-Father, Nord), Marko Rogić (White on White), Leo Rumora (ex-Ogledala, Fiumens), Dean Škaljac (ex-Grad, Gerila), Boris Štok, Darko Terlević (The Siids), Elena Tomeček Zdjelar (E.N.I.) i Nikolina Tomljanović (E.N.I.).

Za instrumentalni dio bili su zaduženi Vlado Simcich Vava (ex-Laufer, Turisti), Damir Martinović Mrle (ex-Termiti, Let 3, Mr.Lee & Ivanesky) Bobo Grujičić (Turisti, Kojoti), Darko Terlević (The Siids), Vladimir Tomić Mosk (Moskva) i producent Matej Zec (Let 3).

U nastavku donosimo cjelokupni citat Bojana Mušćeta, jednog od utemeljitelja Ri-Vala, koji se osvrće na ovu pjesmu, ali i podsjeća na ranija okupljanja Ri-Vala u prigodama koje su do sada bile važne.

– Mnogo je vode Rječinom prošlo otkad sam utemeljio Ri-Val, riječki superband, sastavljen od protagonista riječke rock-scene osamdesetih koji su se skupili da ‘pjevaju glasno jer sutra bit će kasno’ i na taj način skrenu pozornost na kisele kiše koje uništavaju istarske i goranske šume djelovanjem TE Plomin i Koksare Bakar, kao i na sve očitije zagađenje Jadranskog mora. Nije to bio tek prigodni band aid, nego puno više: u dvije je pjesme na maxi-singlu Zvuk za zrak dokumentirao snagu najvitalnije rock-scene na ovim prostorima, poslao snažnu ekološki i društvenu poruku, kreirao diskografski raritet i snimio ultimativni hit. Rezultati? Ri-Val je prvi hrvatski band aid, Koksara Bakar je zatvorena i iznad Gorskog kotara više nema kiselih kiša. Zvuk za zrak bio je prvi riječki maxi-singl s pjesmom koja je prvi put zabilježena u dvije verzije, a noseća skladba Učinimo nešto bila je najslušanija pjesma 1988. godine na riječkom području.

Poslije nekoliko prigodnih okupljanja za izvedbu pjesme uživo u Rijeci i Opatiji, riječki glazbenici opet su se ujedinili u Ri-Val kako bi u ratnom vihoru 1991. kroz pjesmu Go Home okupatorima kroz pjesmu poručili da im ovdje nije mjesto. Pjesma je objavljena na vinilnoj kompilaciji Ne damo se! koja je uključivala razne riječke izvođače s proturatnim pjesmama. Šest godina kasnije, u mirnodopskim uvjetima oformila se treća postava koja je snimila skladbu Ajmo Rijeka u pokušaju reanimiranja kulture grada i njezinih supkulturnih tradicija. Pjesma sastavljena od stihova iz drugih skladbi riječkih izvođača postala je neprijeporni hit stigavši i na prvo mjesto nacionalne televizijske top-ljestvice, a zabilježena je na CD singlu koji sadrži i pjesme Go Home te Učinimo nešto.

Kulturno sjedište

Sasvim je sigurno da je i ta skladba utjecala na to da će Rijeka 2020. postati Europskim gradom kulture. Uostalom, sve tri dotadašnje skladbe Ri-Vala po svim elementima nose evidentno europsko nasljeđe. Takav je slučaj i s četvrtom pjesmom – Moj grad, kreiranom upravo u povodu skorašnje riječke pretvorbe u kulturno središte Europe. Snažan i potentan singl s visokim unosom emocija posveta je gradu kome je kulturni senzibilitet utkan u mentalitet njegovih stanovnika oduvijek.

Pritom je zanimljivo da u vokalnoj kreaciji sudjeluje 20 pjevača kako bi sve bilo u znaku sljedeće godine: Zoran Badurina, Sandro Bastiančić, Luka Benčić, Stane Grdaković, Valter Kocijančić, Edi Kraljić, Davor Lukas, Ivona Maričić, Ivanka Mazurkijević, Iva Močibob, Marina Perazić, Zoran Prodanović Prlja, Mihael Prosen, Marko Rogić, Leo Rumora, Dean Škaljac, Boris Štok, Darko Terlević, Elena Tomeček i Nikolina Tomljanović.

Za instrumentalni dio bili su zaduženi Vlado Simcich Vava, Damir Martinović Mrle, Bobo Grujičić, Darko Terlević, Vladimir Tomić Mosk i Matej Zec koji je vrsno producirao snimku.

U danima, mjesecima i godini koja dolazi pokazat će se, uvjeren sam, da je Moj grad nova riječka himna koja prodire u sve pore Riječana, njihovih gostiju i mnogo šire. A Ri-Val ne samo da je prvi hrvatski, nego je i najdugovječniji hrvatski band aid koji više od tri desetljeća svjedoči o potentnosti i zajedništvu riječke rock-scene, zaključuje Mušćet.

