Punih pedeset godina bavljenja pjevanjem čuvena velška rock pjevačica Bonnie Tyler odlučila je obilježiti novim studijskim albumom koji je i radila s namjerom da svoje brojne obožavatelje podsjeti na prošlost. Pravim imenom Gaynor Hopkins rođena je 8. lipnja 1951. godine u velškom rudarskom gradiću Skewenu u mnogočlanoj obitelji (imala je tri brata i dvije sestre) rudara Glyndwra i kućanice Elsie Hopkins. Po završetku srednje škole počinje raditi kao prodavačica u lokalnoj trgovini da bi 1969. godine, nakon osvajanja drugog mjesta na mjesnom natjecanju pjevača, odlučila baviti se glazbom.

Od 1969. pa do 1976. godine, po vlastitim riječima, svakog je tjedna šest noći pjevala po klubovima Walesa, sve dok je slučajno nije otkrio lovac na talente Roger Bell koji je iz Londona u grad Swansea stigao kako bi čuo jednog mladog pjevača. No, budući da je noćni klub imao dva kata, a Bonnie je pjevala na prvom, dalje nije ni krenuo nakon što ju je čuo kako pjeva »Nutbush City Limits« Ikea i Tine Turner. Sve ostalo je legenda. Već 1977. godine ima europski hit pjesmom »Lost in France«, a zamijećen joj je i debitantski album »The World Starts Tonight«, da bi 1978. godine singlom »It’s a Heartache« osvojila svijet. Zahvaljujući suradnji s kompozitorom i producentom Jimom Steinmanom osamdesete postaju njene zlatne godine iz kojih pamtimo grandioznu rock baladu »Total Eclipse of the Heart«, sveprisutni pop hit »Holding Out For a Hero« te sjajni album »Faster Than the Speed of Night«.

Brojni gosti i dueti

Nakon osamdesetih popularnost je održavala uspješnim suradnjama s različitim izvođačima i solidnim albumima koji su njenu brojnu vojsku obožavatelja nastavljali vezati uz njen napukli hrapavi glas zbog kojeg su je ne jednom nazivali »ženskim Rodom Stewartom«. Objavivši prije šest godina šesnaesti studijski album »Rocks and Honeys« najavila je kako je to najvjerojatnije njen posljednji studijski rad. No, onda se tijekom prošle godine, na svu sreću, predomislila i odlučila objaviti još jedan album koji će, naravno, biti temelj za njenu veliku ovogodišnju svjetsku turneju kojom će obilježiti pola stoljeća svog pjevanja.

Da bi slavljenički album bio što značajniji, pozvala je i niz zanimljivih gostiju te nam pod nazivom »Between Earth and the Stars« ponudila pedesetak minuta glazbe koja će zasigurno privući i zadovoljiti njene fanove jer se drži svog načina pjevanja i visoko postavljenih standarda, ali bi mogla privući i druge izborom gostiju i pjesama. Tri su na albumu zanimljiva dueta. Prvi je »Battle of the Sexes« u kojoj sa svojim »alter egom« Rodom Stewartom kroz poletni rock ritam i duhoviti tekst hrapavim glasovima pjeva o vječnoj borbi spolova. Još je bolja »Someone’s Rockin’ Your Heart« u kojoj joj je partner Francis Rossi iz grupe Status Quo, a zajedno odlično izvode pjesmu o razlikama između muškarca i žene koji se i svađaju i vole. Za treći duet, pjesmu »Taking Control«, odabrala je Cliffa Richarda koji poput prethodnika sudjeluje u pjesmi bržeg ritma, ali uočljivije okrenutosti popu.

Stilska raznovrsnost

Uz odlične goste u duetima Bonnie Tyler potrudila se i kad je riječ o tekstopiscima pa joj je tako ex-Bee Gees Barry Gibb napisao klasičnu pop baladu bogatih aranžmana »Seven Waves Away«, a Amy Wadge, suradnica vrlo uspješnog Eda Sheerana, čak tri pjesme (»Older«, »To the Moon and Back«, »Bad For Loving You«) od kojih u svakoj tekst ljubavne tematike prati piano i podloga klavijatura te, naravno, fantastični vokal Bonnie Tyler koji čak i kad su stihovi banalni, pjesmi daje vrijednost. Uz jake goste Tylerova je pažljivo birala i ostale suradnike željevši i tim izborom istaći neke od trenutaka bogate prošlosti uspješne rock i pop pjevačice.

Tako je producent albuma David Mackay koji je s njom radio na njenim prvim dvama albumima »The World Starts Tonight« (1977.) i »Natural Force« (1978.), a uvodnu pjesmu albuma, sjajnu ljubavno-gubitničku »Hold On« napisao je Kevin Dunne, basist njenog pratećeg banda iz 70-ih godina prošlog stoljeća. U toj se skladbi kroz sjajnu kombinaciju njenog napukloga glasa, dobre gitarističke podloge i rifova te blagih dodira klavijatura jasno bude sjećanja na kraj sedamdesetih i početak osamdesetih, a u tom je stilu i vrlo dobra naslovna »Between the Earth and the Stars«, obrada pjesme Jeffa Wooda koja govori o osamljenosti, propuštenim prilikama i želji da se greške isprave.

Stilsku raznovrsnost velška rock diva potvrđuje i u iznimnoj soul baladi »Missing You« u kojoj na trenutke zaista podsjeća na Tinu Turner, »Slow Walk« i « Don’t Push Your Luck« izvrsna su posveta južnjačkom rocku i blues rocku, »Let’s Go Crazy Tonight« podsjetnik je na osamdesete, a završna »Move« slavlje je funk rock ritma idealno za kraj ploče kojom 68-godišnja Bonnie Tyler pokazuje kako u njoj još itekako ima snage.

