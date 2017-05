Legendarni britanski glazbenik Roger Waters uskoro će objaviti novi nosač zvuka, prvi rock album u 25 godina. Glazbenik poznat kao kreativna snaga koja stoji iza legendarnih Pink Floyda, dugoiščekivani album »Is This The Life We Really Want?« objavit će 2. lipnja za Columbia Records/Menart.

Watersov zadnji album »Amused To Death« objavljen je 1992. godine. Njegov dugoiščekivani nasljednik producirao i miksao Nigel Godrich. »Is This The Life We Really Want?« uključuje dvanaest novih pjesama koje će biti dostupne na duploj 180 gramskoj ploči i CD-u.

Rogeru Watersu (vokal, gitara, bas) na albumu su se pridružili: Nigel Godrich (aranžmani, klavijature, gitare), Gus Seyffert (bas, gitara, klavijature), Jonathan Wilson (gitara, klavijature), Joey Waronker (bubnjevi), Roger Manning (klavijature), Lee Pardini (klavijature) i Lucius (vokali). Stihove za pjesmu »Wait for Her« napisao je Roger Waters, a nadahnuo ga je engleski prijevod nepoznatog autora, tj. »Lesson from the Kama Sutra (Wait for Her)« Mahmouda Darwisha.

“Smell the Roses” prvi je singl s njegovog novog albuma. Najavljujući svoj povratak Waters je rekao kako će njegov novi album s 12 pjesama biti kritičan komentar suvremenog društva, a dvije ili tri pjesme, po njegovim riječima, motive imaju u radio drami za koju je nedavno radio glazbu i u kojoj djed i njegova unuka tinejdžerka nastoje saznati zbog čega u za njih dalekim zemljama Bliskog Istoka ginu djeca. Uz to na albumu će svakako biti i kontra Trump pjesama budući da je u posljednjih godinu dana Waters jedan od glazbenika koji su bili među žešćim kritičarima poteza i ponašanja novog američkog predsjednika.

Uz novi album Waters je najavio i američku turneju Us+Them Tour. Bit će to novi show, a kako će točno izgledati, još je tajna; za sad je poznato da će biti presjek njegove karijere povezan jednom temom.

