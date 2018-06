Domaća festivalska scena ovog ljeta dobiva novo zanimljivo pojačanje – Sailor Sweet&Salt Music Festival 27. i 28. srpnja na dvije će prepoznatljive riječke lokacije uz more, Ex Port Delta i Torpedo, okupiti niz pažljivo biranih umjetnika pop, rock i elektroničkog predznaka.

Tako 27. srpnja na Deltu stižu jake rock snage Darko Rundek i Ekipa te Urban & 4 praćeni alternativnim pop projektom Mr.Lee & IvaneSky, eksperimentalnom indie pop kantautoricom Sarom Renar, instrumentalno-vokalnim synthpop sastavom Svemirko te live nastupom veterana domaće elektonike Seraphima Codexa. Dan kasnije, 28. srpnja, zabava seli u Torpedo, gdje će na dva plesna podija nastupiti Marina Karamarko, Alen Sforzina, Shipe, Lemon, Mark Ash, Life4Funk, Jopa, One N, Roland i Brx.

Potraga za slobodom

No Sailor je puno više od glazbenog festivala. Sailor je priča o potrazi za slobodom ispričana kroz jedinstven projekt Damira Martinovića Mrleta i Ivanke Mazurkijević u kojem glazba obavija središnju misiju – materijaliziranje zvuka grada.

– Ideja o festivalu nastala je mojom šetnjom prema Trsatskoj gradini s mikrofonom u koferu. Htio sam snimiti frekvenciju grada i taj ton koji smo dobili Ivanka i ja odmah smo pretvorili u pjesmu. Ivanka je smislila priču o Sailoru, mornaru Rijeke, ali i svijeta, njegovim ljubavima, putovanjima i slobodama. Tad se rodila ideja o njegovoj materijalizaciji kroz zvuk grada, a kako smo već imali pjesmu i počeli smo se povezivati s drugim umjetnicima, logično je bilo da cijeli projekt uokvirimo glazbenim festivalom, kaže nam Mrle.

Mrle već zna kako zvuči Rijeka jer posljednjih godinu dana radi na prototipu jedinstvenog »zvučnog karburatora« koji upija sve zvukove od kojih je satkan gradski život i povezuje ih s vodom.

– Kroz priču o Sailoru ulazi i nova priča, odnosno ideja da se zvuk materijalizira. Zvučni otisak svega od čega je gradski život satkan, jedinstven za svaki grad, uranjamo u more i dobivamo vibraciju, ključnu za materijaliziranje tog našeg lutajućeg mornara, odnosno njegovo utjelovljenje u skulpturama od soli. Svaki grad ima svoj zvuk i onda i svoju vibraciju. Naš je cilj posjetiti različita mjesta i gradove, kako bi zabilježili te vibracije i zajedno s lokalnim glazbenicima s tih područja pretočili ih u jedinstvene glazbene izraze, a potom sve te vibracije iskoristiti za materijaliziranje Sailora u Rijeci 2020. godine, objašnjava nam poznati riječki glazbenik.

U fazi prototipa

Na pitanje što je to točno zvučni karburator i kako je uopće došao na ideju tog neobičnog stroja, kaže:

– Jednostavnim rječnikom, to je zvučnik u moru koji prima vibraciju grada, zvuk koji sam u slučaju Rijeke snimio s Trsatske gradine. Zvučnik potom ispumpava morsku vodu i pretvara je u sitne kapljice koje pod utjecajem zvuka grada formiraju oblik, jedan novi prostor uzrokovan tom specifičnom frekvencijom. Cijela ideja rodila se prije nekih godinu dana, kroz razmišljanje da se danas ne obraća puno pozornosti na atmosferu koju svaki grad stvara, jer su ljudi preokupirani nekim drugim brigama. Stoga smo odlučili snimiti taj zvuk, a potom u razgovoru s nizom ljudi zaključili da je njegovu materijalizaciju u teoriji moguće izvesti. Vrlo zahtjevno, ali izvedivo. Sad smo se bacili na praksu. Bitno je za naglasiti kako smo mi trenutno u eksperimentalnoj fazi projekta i sada ideju nastojimo pretočiti u djelo, odnosno idemo k tome da napravimo prototip karburatora, pored kojeg treba napraviti i bazu na kojoj će nastati sama skulptura.

Moramo zahvaliti prodekanu dr. sc. Zdravku Lencu s Odjela za znanost Sveučilišta u Rijeci, voditelju Laboratorija za fiziku površina doc.dr.sc. Robertu Peteru s Odjela za fiziku, doc.dr.sc. Ivi Šarić, voditeljici Laboratorija za tanke filmove s Odjela za fiziku i Centar za mikro i nanoznanosti, izv.prod.dr.sc. Vanji Travašu, voditelju laboratorija za hidrotehnički s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te naravno tehničkom voditelju projekta Andreju Škedelu, ističe Mrle.

Tri segmenta

Taj neobični karburator jedinstven je u svijetu i povezuje tri bitna segmenta: EPK, Sveučilište i Rijeku.

– Svakako su Sveučilište i svi nabrojani ljudi nezaobilazni u realiziranju znanstvenog aspekta Sailora, koji se u ovoj festivalskoj formi realizira kao dio projekta ‘Slatko i slano’ u sklopu programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. Pritom surađujemo sa skupom europskih studenata arhitekture EASA – 600 mladih ljudi, budućih arhitekata iz cijele Europe, pa i šire, u Rijeci će imati svoj redovni godišnji skup i promišljati neke nove ideje, nove načine iskoristivosti prostora. Kako se i mi kroz Sailor bavimo prostorom, zajedno ćemo predstaviti projekt. Već sama činjenica da toliki broj mladih ljudi s nekim novim idejama dolazi u grad velika je stvar! A onda je tu i činjenica da ovako nešto još nema nigdje na svijetu i ima potencijala biti jedinstvena riječka atrakcija od 2020. nadalje, ponosan je »letovac«.

Korištenjem zvuka grada kao pokretačkog mehanizma, zvučni će karburator naposljetku kreirati jedinstvenu atrakciju – skulpturu od morske soli.

– Molo longo nam se čini idealan za njeno postavljanje. Još uvijek razmatramo kako postaviti bazu na kojoj će se skulptura materijalizirati, ali i kako uključiti ljude, tj. dati im mogućnost da doprinesu projektu kroz mikser za zvuk kojim će moći upravljati vibracijom grada. To će biti skulptura koja živi i mijenja se tijekom vremena. Otkako je priča došla u javnost, javlja nam se velik broj ljudi željan suradnje, od znanstvenika do potencijalnih investitora. Između ostalog, zahvaljujući renomiranoj riječkoj znanstvenici dr. Ariani Suša, u kontaktu smo s istraživačkim institutom nizozemskog sveučilišta Wageningen. Jako nas veseli što su ljudi iz raznih područja znanosti i umjetnosti prepoznali projekt i žele biti dio njega, to je još jedan motiv da guramo dalje, zaključuje Mrle.

