Sailor Sweet&Salt Festival, u organizaciji Kluba ljubitelja buke, bit će održan 27. i 28. srpnja na dvije atraktivne lokacije – Ex Port Delta i Torpedo.

Evo što o novom dvodnevnom festivalu kaže Bruno Župan, iz organizacijskog tima:

– Line-up Sailora složen je tako da se biralo umjetnike koji su osim glazbenog materijala zapaženi po scenskim nastupima. Darko Rundek veteran je hrvatske i regionalne scene, na istoj prisutan još od kraja 70-ih, kada je stvarao unutar pionirske new wave grupe Haustor. Taj netipičan bend nosio je titulu jednog od najboljih bendova bivše države i iza sebe ostavio četiri albuma. Nije prestao stvarati ni nakon odlaska u Pariz, gdje je uglavnom radio glazbu za kazališne komade, sve do 1997. i povratka uz bezvremenski »Apokalipso«. Ostalo je povijest… Još se uvijek s jednakim žarom penje na pozornice, sada sa svojom velikom grupom glazbenika koja se jednostavno zove – Ekipa!

Damir Urban je prvo osvojio domaću rock scenu radom kroz Laufer, pa nastavio skupljati priznanja sa Četvorkom, ali i kao solo autor. Albumima koji se smatraju remek-djelima hrvatske glazbe dobiva brojne nagrade, ali još bitnije, veliku naklonost publike koja nestrpljivo čeka svaki novi rad. Koncerti predstavljaju pravu senzaciju, uvijek s pažljivo odabranih suradnicima i gostima te vješto razrađenih detalja.

Svi oni koji su željni originalne i kvalitetne glazbe, neće pogriješiti pokucaju li na vrata Mr. Lee & IvaneSky. Glazbeno-scenski projekt Damira Martinovića Mrleta i Ivanke Mazurkijević već nekoliko godina ostvaruje se kroz koncertne i kazališne pozornice, a ima ih i u filmskim vodama. Njihov album »Colors« kritičari su ocijenili kao pravi konceptualni album koji može parirati izdanjima na inozemnoj glazbenoj sceni, a ako ih baš moramo strpati u neku ladicu, neka to bude ona na kojoj piše alternativni pop. Njima je to sasvim OK!

Sara Renar spada među najpriznatija glazbena imena nove generacije u regiji, s četiri studijska izdanja i nizom priznanja. Posljednji LP »Gdje povlačiš crtu« preporučen je od kritičara kao materijal koji zaslužuje posebnu pažnju. Da nije sve samo u kritičarima, svjedoči ispunjen raspored nastupa diljem regije.

Svemirko stiže u formi instrumentalnog-vokalnog sastava i servira sanjivu plesnu formulu kojom odvaja slušatelje od vlastite svijesti. Kažu da je porijeklom iz galaksije u kojoj vlada synth pop 80-ih, u njegovoj verziji preimenovan u emo-macho pop. Kako to otprilike zvuči, poslušajte na svježem albumu »Tunguzija«, kojeg možete skinuti na Bandcampu.

Seraphim Codex će plesnim ritmom zatvoriti prvi dan festivala u Ex Port Delti i pripremiti nas za subotnji nastavak u Torpedu. Veteranski projekt domaće elektronike aktivan od ranih 90-ih, sa snažnom, tematskom produkcijom punom emocija, sada u formi dvojca priprema nešto posebno za Sailor.

Marina Karamarko predvodi lineup drugog dana Sailora u Torpedu. Redovita gošća domaćih festivalskih lineupova iza sebe ima rezidencije na Ibizi, nastupe na par kontinenata i label ThanQ na kojem izdaje od kolega hvaljena izdanja.

Alen Sforzina je više od DJ-a i producenta, pravi dizajner zvuka. Počeci mu sežu još u 80., kada je svirao u raznim underground post punk grupama. Put ga je vodio od Austrije, preko Italije do Istre, na njemu je nanizao impresivan broj ploča, kao i jednako impresivne nastupa s kojih ne pušta ljude dok se propisno ne isplešu. Pitajte samo stare partijanere što im znači »Feca« za pultom!

Nakon gradnje scene u Novom Sadu i 20 godina DJ-anja, Life4Funk stiže u Rijeku i otvara Crkvu, sada epicentar klupskog života regije. Lemon je pokretač programa Balance.fm, odgovornog za brojne festivale i klupske evente s vrhunskim stranim imenima. U tom mu se projektu pridružio i Mark Ash, još jedan veteran clubbinga, uz to i čovjek iza više glazbenih shopova u Rijeci. Njima se drugog dana Sailora pridružuju momci o kojima će se brojna slova tek ispisati: Shipe, One N, Roland, Brx i Jopa. Nema straha za domaće plesače…

