Legendarni američki rock multiinstrumentalist Jack White objavio je novi singl »Connected by Love« ispraćen atraktivnim videospotom.

Spomenuti singl će biti dio dugo očekivanog albuma »Boarding House Reach«. Uz pjesme »Connected by Love« na singlu se našla još jedna kompozicija s predstojećeg albuma, »Respect Commander« koja donosi sasvim drugačiju atmosferu od prve pjesme.

Na promo videu koji je White objavio prije nešto manje od mjesec dana, jasno je da će na izdanju biti još varijacija i fuzije žanrova.

Osvježen novom postavom, koja korijene vuče iz hip-hop, r’n’b, soul i funk glazbe, Jack White se ovog puta okrenuo akustičnoj gitari, sintisajzeru i naravno vokalima.

Album je sniman u New Yorku, Los Angelesu i Nashvilleu, a izvršni producent je nitko drugi do Jack White. Datum objavljivanja albuma još uvijek nije poznat, ali je poznato da će biti objavljen u suradnji između Whiteove izdavačke kuće Third Man Records i legendarne britanske kuće XL Recordings.

Komentari

komentara