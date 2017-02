Objavljeno je i novo ime na line upu 12. INmusic festivala – stiže mladi punk rock duo Slaves, čiju glazbu opisuju kao “britanski punk s grubim blues/garažnim rifovima”.

Bend su prije četiri godine osnovali gitarist Laurie Vincent i bubnjar Isaac Holman. Zvuk im je inspiriran bendovima poput Joy Division, Crass i Refused.

Njihov prvi studijski album Are You Satisfied, u izdanju EMI-a, izašao je u kasno proljeće 2015. godine. Već je u prvom tjednu zauzeo osmo mjesto na britanskoj ljestvici najprodavanijih albuma, a iste godine je bendu zaradio i nominaciju za prestižnu Mercury nagradu. Njihov drugi album Take Control na kojem se nalazi i suradnja s Mike D-om iz Beastie Boysa objavljen je u rujnu 2016. godine. Kao i njegov prethodnik postigao je velik uspjeh i u prvom tjednu zauzeo visoko šesto mjesto na ljestvici najprodavanijih albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Dosad potvrđena imena za ovogodišnje izdanje festivala su, podsjetimo, Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michaelu Kiwanuki i mnogi drugi.

INmusic festival #12 održati će se od 19. do 21. lipnja 2017. godine na zagrebačkom Jarunu uz potporu Ožujskog piva kao powered by sponzora te OTP banke koja na festivalu omogućava beskontaktno plaćanje. Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 399 kn do 17. ožujka 2017. godine, u svim poslovnicama OTP banke, Dirty Old Shopu u Zagrebu (Tratinska 18) i putem službenog festivalskog webshopa. Sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 200 kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa.

