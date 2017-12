Tiani je sasvim novo lice na glazbenoj sceni. Nakon dugogodišnjeg života u inozemstvu te studiranja na najprestižnijim svjetskim glazbenim institucijama u Italiji, SAD-u i Velikoj Britaniji, ova 27-godišnjakinja rođena u Puli, a odrasla u Rovinju napokon je odlučila javnost upoznati s autorskim pjesmama.

Svoju glazbu definira kao kombinaciju popa, soula i elektronike. Kroz stihove najčešće progovara o ljubavi, čežnji i neizvjesnosti u vezama, a u prvom singlu »All of Me« opisuje emocionalnu emancipaciju i prihvaćanje stava koji ne poznaje strah. Radi se o prvoj pjesmi u nizu četiri singla koji istražuju tajne, neizrečene osjećaje te istovremeno osobni rast u ljubavnoj vezi.

Nedavno ste se široj javnosti predstavili prvim singlom »All of me« za koju ste napisali i glazbu, i tekst.

– »All of Me« moj je prvi autorski rad koji sam odlučila predstaviti svijetu glazbe. Radi se o prvoj pjesmi u nizu četiri singla za koje sam napisala tekst, glazbu i produkciju u suradnji s londonskim producentom Guyem Brittonom i kantautoricom Kate Lomas.

Pop i elektronika

U pripremi su još tri pjesme. Kažete da sve one tvore jednu priču. Koju?

– Jednostavnu no tajnu priču o ljubavi i osobnom rastu unutar veze. Moje su pjesme izjave o neovisnosti i neustrašivosti te govore o stvarima koje se inače ne bih usudila reći.

Kako biste definirali svoju glazbu? Koji su vaši glazbeni uzori, kako hrvatski tako i svjetski, što slušate, koje umjetnike cijenite?

– Moja je glazba kombinacija moderne pop glazbe i elektronike, namijenjena širokoj publici – od mlade instagram generacije do zrelijih slušatelja. Kroz stihove najčešće progovaram o ljubavi i čežnji upečatljivim i hrabrim tonom. Vrlo sam rano »uronila« u svijet glazbe, slušajući Stevieja Wondera, Eryku Badu i Radiohead. Kombinacija jakih, ali raznolikih glazbenika utjecala je na glazbu koju danas stvaram. Tu su također i Banks, Lana Del Ray i Lorde. Ovaj popis, naravno, obogaćuju i imena kao sto su Zdenka Kovačićek, koja je potaknula moju ljubav prema jazzu, neponovljiva Josipa Lisac i poznati Elemental.

Rođeni ste u Puli, odrasli u Rovinju, nakon čega vas je put odveo u Italiju, pa Ameriku (Boston) sve do Engleske (London). Nedavno ste se opet vratili u Hrvatsku. Zašto?

– Vrlo sam rano odlučila krenuti na glazbenu formaciju u inozemstvo te tako započela svoje umjetničko putovanje. Iz Italije do Bostona (Berklee) istraživala sam jazz i soul, a nakon toga u Londonu upisala sam ICMP (Institute of Contemporary Music Performance) i diplomirala songwriting i music business. Aspracija mi je razvijati karijeru istovremeno u inozemstvu i u Hrvatskoj, na neki način tako i spojiti ta dva glazbena svijeta. Na neki način voljela bih u Hrvatsku vratiti dijelove koje sam skupljala kroz svoje glazbeno putovanje.

Prvi put ste nastupili s četiri godine? Čujemo da postoji i neka anegdota s tog nastupa?

– Prvi sam put nastupila na festivalu »Mini cantanti« s četiri godine i kad sam zakoračila na pozornicu i ugledala publiku, znala sam odmah da se želim baviti glazbom. Taj se nastup dogodio sasvim slučajno. Kad su u vrtiću tražili nove glazbene talente, iako sam tada još bila premala za audiciju, odlučila sam zapjevati, iznenadivši time profesora koji me potom primio u grupu.

Roditeljima ste s 14 godina prezentirali razrađeni plan, s ciljem da idete studirati glazbu. Kako su oni reagirali?

– Iskreno sam i snažno znala što sam htjela te im strastveno izložila plan za svoje obrazovanje i karijeru. Danas sam svjesna da me tada nisu potpuno razumjeli, no uvijek ću im biti zahvalna na ljubavi i podršci koju su mi unatoč tome pružali.

Bogato iskustvo

Nakon dva razreda srednje škole upisujete United World College u Italiji. Tamo pokrećete svoj jazz bend. Kakvo iskustvo nosite iz tog razdoblja.

– Na United World College of the Adriatic počela sam se profesionalno baviti glazbom. Pokrenula sam bend pod imenom Unstable Jazz bend s kojim sam proputovala Italiju i Europu. Taj je period mog života i školovanja rezultirao bogatim iskustvom koje me i danas obilježava.

Nakon Italije, s 18 godina upisujete Berklee u Bostonu?

– S 18 sam godina sletjela na bostonski aerodrom s koferom punim Cedevite, srcem punim snova i maminih preporuka. Neko sam vrijeme promatrala grad iz daljine, a potom s malo straha i puno ambicije započela ovu avanturu. Na Berkleeju sam studirala četiri godine jazz performance. Tamo sam imala priliku upoznati divne i talentirane glazbenike i vrhunske profesore.

Nakon Bostona, put vas vodi u Englesku, točnije London na ICMP Institute of Contemporary Music Performance sa specijalizacijom u music businessu i kompoziciji. Zanimljiv spoj?

– Ove sam godine u Londonu diplomirala na ICMP-u. Tom me svijetu privukla prilika da stvorim nešto svoje, originalno, a i da upoznam funkcioniranje glazbene industrije iz poslovne perspektive.

Gdje vam je baza, u Londonu ili u Hrvatskoj?

– Nakon dugo godina života u inozemstvu trenutno živim na relaciji Rovinj-Zagreb-London. U Londonu radim s producentom i surađujem s raznim kantautorima. U Londonu vrijeme provodim pišući nove pjesme, a u Hrvatskoj tražim inspiraciju i svaki slobodan trenutak provodim sa svojim najmilijima.

U potrazi za novim izričajem

Iako se predstavljate glazbom na engleskom, razmišljate li i o pjesmama na hrvatskom?

– Da, stalno sam u potrazi za novim izričajem… sve je moguće.

Dosta ste i volontirali, čak povezano s glazbom. Recite nam malo više o tom iskustvu.

– Tako je, imala sam priliku volontirati na Collegu u Italiji (United World College of the Adriatic). Tamo sam oformila The unstable jazz bend i tjedno smo svirali po lokalnim bolnicama. Jedan od većih humanitarnih projekata bila nam je turneja u Finskoj i Švedskoj. Prikupljen je novac išao jednoj humanitarnoj udruzi koja je gradila škole u Kongu.

Kako vas je glazbeni put vodio diljem svijeta, pjesme ste slali i nekim relevantnim glazbenim blogovima u Europi. Jesu li stigle kakve reakcije?

– Najbolja je reakcija stigla od priznatog britanskog bloga The A&R Factory, koji je moju glazbu okarakterizirao kao spoj između Adele i Chvrches. Recenziju mog singla objavili su i poznati blogovi NoFilter Magazine, Broadtube Music i Indie Nation.

