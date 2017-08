Na pozornicu ujedinjenih festivala Hartere i Karlovačko RockOffa, 30. rujna uz Let 3 te Gorana Bareta i Majke popet će se i Kojoti.

Za mnoge jedan od ponajboljih rock ‘n’ roll bendova na ovim prostorima nedavno se ponovo okupio nakon čak 16 godina duge hibernacije i već povratničkim koncertom podigao pregršt medijske prašine, te potom nanizao brdo gaža u proteklim mjesecima.

Publika je jasno pokazala da ih je jedva dočekala, a kemija među članovima obnovila na najbolji mogući način, zbog čega su u pripremi i luksuzni boxset sa sva tri dosadašnja albuma »Kojoti«, »Halucinacija« i »Sex, disco kung fu«, best of LP, a potom i novi singl, prvi nakon 20 godina!

Dolazak na Harteru, koja je ove godine posvećena samo rock i alternativnoj glazbi, logičan je nastavak njihove ljetne turneje.

Ranije najavljeni The Bambi Molesters morali su zbog zdravstvenih razloga otkazati niz predstojećih nastupa, pa tako i onaj na Harteri. No, dobre glazbe neće nedostajati, jer pored poznate domaće trojke (Let 3 – Goran Bare i Majke – Kojoti) tu su i finalisti Karlovačko RockOffa koji će to tek postati: Dno, Mirna, The Miceks, Manntra i Scarlet Notes.

