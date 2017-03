Iz tiska je izašla monografija »Ogledala Lune« o čuvenom novosadskom bendu Luna, koju su napisali Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać.



Grupa Luna je postojala dvije godine: od jeseni 1981. do jeseni 1983. Slobodan Tišma, Zoran Bulatović, Ivan Fece Firči i Jasmina Mitrušić su za to vreme održali 15 koncerata i izdali jedan album. Osim nastupa na Exitu 2004. godine, nikad se više nisu sastali. Objavljena 1984. u 920 primjeraka za mariborski Helidon, njihova ploča »Nestvarne stvari« danas na aukcijskim sajtovima dostiže rekordne cijene.

Kičmu ove knjige od 380 strana čine intervjui s Minom, Firčijem, Baletom i Tišmom te s 20 Luninih suradnika, poštovatelja i prijatelja, među kojima su Vladimir Kopicl, Nenad Čanak, Dragan Kremer, Marko Brecelj… Većina od oko 250 fotografija, uglavnom sa nabujale novosadske novovalne scene, nikad ranije nije objavljena. Posebna poglavlja Ogledala Lune su tekstovi pjesama, citati iz recenzija, izveštaja i intervjua, stripovi inspirirani Lunom… Poklon uz knjigu je remasterirani CD album »Nestvarne stvari«.

Predrag Popović i Saša Rakezić su Lunu pratili početkom 80-ih za magazin Džuboks, Goran Tarlać grupu nikada nije gledao. U godini kada je kultna ploča »Nestvarne stvari« nečujno proslavila 30. rođendan, njih trojica su počeli bilježiti razgovore s nekadašnjim članovima ovog benda. Kocke su uskoro počele slagati i pitanja – tko i kako je napravio pjesme, odakle su došle i gdje su odletile – počela su dobivati uzbudljive i neočekivane odgovore.

Nakon trogodišnjeg istraživanja, 70 sati intervjua, obimne potrage za starim fotografijama, izgubljenim snimcima, zaboravljenim imenima i datumima, pred nama je svjedočanstvo o meteorskom usponu i sagorjevanju jednog velikog benda. Grupe čije je stvaralaštvo do danas ostalo neusporedivo s bilo čim u bivšoj i sadašnjim zemljama.

Tematski okvir Ogledala Lune nisu samo dvije godine grupe, već životi njenih članova prije i poslije toga. A oni su se, nakon dvogodišnjeg djelovanja, razišli na razne strane: Tišma se vratio pisanju, čija je kruna bila Ninova nagrada 2011. godine, Mina se posvetila klasičnoj muzici, komponiranju i pedagogiji. Nakon što su po 10-15 godina proveli u New Yorku, gdje su s gradilišta stigli i do svirki u CBGB-u, Bale danas živi u gradiću Alberobelo na jugu Italije i bavi se muzikom i kazalištem, dok se Firči vratio u rodni grad, gdje je osnovao Firchi Think Tank studio.

