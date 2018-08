Samo pet dana ostalo je do početka petog izdanja SuperUho Festivala. U tri festivalska dana nastupit će 17 bendova, DORF festival će predstaviti svoj program, a za publiku su u suradnji s Iskonom pripremljene i dodatne aktivnosti.

Na Iskon plaži za posjetitelje festivala nalazit će se ležaljke i zakloni, moći će se isprobati popularni stand up paddling, a poslijepodne od 17:30 do 19:00 će se održavati glazbeni kviz Earodrom gdje dobitnici dobivaju kupone za klopu i cugu na festivalu.

U Iskon kutku u sklopu festivalskog kampa kamperi će moći popiti besplatnu jutarnju kavu, grickati kokice ili se zagrijati za koncerte besplatnom rakijom prije početka koncerata! Kamperi će se također moći okušati u trenutno najpopularnijoj društvenoj igri beer pong.

U Iskon SuperUho pop up shopu posjetitelji će festivalske ruksake, šalice, naočale, majice moći platiti #hashtagovima, točnije fotografijama provoda na SuperUhu objavljenim na Facebooku ili Instagramu s hashtagovima #iskonovci i #superuho, a na cijelom festivalskom prostoru će biti dostupan ultra brzi Iskon Free Wi-Fi.

I ove nam godine na festival stiže foto pojačanje u obliku Fotosekcije KSET-a. Osim što će klikati po festivalu pravim fotoaparatima, za posjetitelje su pripremili i radionicu analogne fotografije na kojoj će pokazati kako napraviti fotoaparat od kutije šibica. Svoje najdraže trenutke festivala posjetitelji će moći zabilježiti na filmu, a zatim i naučiti kako film samostalno razviti u tamnoj komori. Broj sudionika je ograničen stoga se treba čim prije prijaviti na njihovoj Facebook stranici. Radionica počinje 6.8. u 10 sati.

Peto izdanje SuperUho Festivala održat će se od 6. do 8. kolovoza 2018. u istom prekrasnom, intimnom prostoru nekadašnjeg hotela Marina Lučica, koji se nalazi u neposrednoj blizini jedne od najljepših plaža na Jadranu. U navedenom je prostoru smješten i idiličan kamp u potpunosti natkriven gustom borovom šumom, u kojem zvučnu kulisu uz nezaobilazne cvrčke stvara i čaroban šum mora.

Na ovogodišnjem SuperUhu nastupaju: Ride, Turbonegro, !!!, Trail Of Dead, Pallbearer, Algiers, No Age, Earthless, Blue Hawaii, Pick A Piper, Šumski, Nlv, Crvi, Porto Morto, Them Moose Rush, Tyger Lamb i Harvo Jay.

Festivalske ulaznice su u prodaji po cijeni od 290 kuna, dnevne po 150 kuna, kamperske također 150 kuna, a mogu kupiti na sljedećim pretprodajnim mjestima:

Dirty Old Shop (Tratinska 18), Zagreb

Rockmark (Berislavićeva 13), Zagreb

Turistička agencija Laguna (Tepli bok 25), Primošten

Azimut (Obala palih omladinaca 2), Šibenik

CD Shop Butiga (Jurja Šižgorića 2), Šibenik

Caffe bar Basket (Domovinskog rata 42), Split

Dallas Music Shop (Splitska 2), Rijeka

te putem web shopova Rockmarka i Dirty Old Shopa.

