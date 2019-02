The Strange iz Hrvatske, Stray Dogg iz Srbije, i Haiku Garden iz Slovenije nalaze se na listi 18. nominiranih za najbolji Europski nezavisni album 2018. godine koju dodjeljuje Impala, najveća europska udruga nezavisnih izdavača.

Nagrada Europski nezavisni album godine pokrenuta je 2011. godine, zajedno s godišnjom nagradom za Izuzetan doprinos europskoj glazbi povodom desete godišnjice organizacije IMPALA. Cilj ove nagrade je da prikaže širinu i raznolikost talenata nezavisnog izdavačkog sektora širom Europe. Nominacije uključuju izvođače različitih žanrovskih usmjerenja, kojima je zajednički neosporan glazbeni, odnosno umjetnički kvalitet i autentičnost. Uvjet za nominaciju je da nominirani album mora biti objavljen za neku od europskih nezavisnih etiketa tijekom prethodne kalendarske godine. Dosadašnji dobitnici ove ugledne nagrade su Efterklang, Adele, The XX, Caribou, Guadalupe Plata, José Gonzalez, Agnes Obel i GURR.

– Ova nagrada namijenjena je najkvalitetnijem nezavisnom albumu godine. Ponovo imamo odličan i bogat uži izbor, koji nam podcrtava jednu činjenicu: nezavisna glazba nastavlja očaravati slušatelje. Sada je na žiriju da odluči tko će biti zaslužni pobjednik ove godine, izjavila je predsjednica IMPALE Helen Smith.

Ovogodišnja novost je da će pored novčane nagrade za pobjednika, neki od nominiranih biti izabrani da nastupaju na nekoliko europskih festivala kao što su M4Music u Švicarskoj, C/O Pop u Kölnu, The Great Escape u Brightonu, Primavera u Barceloni i MIDEM u Cannesu.

Ovo je deveti put da IMPALA organizira ovu nagradu i ovih 18 nominiranih izvođača još jednom dokazuje da je nezavisni glazbeni sektor u konstantnom usponu. Nominirani uključuju širok spektar zanimljivih žanrova i specifičnih autora, od estonskog psihodeličnog dream-pop benda, indie rocka iz Hrvatske, do protugalskog projekta suradnje s talijanskim izvođačem koji je uspio da doći do samog vrha na mnogim listama u Europi i Americi.



Kompletna lista nominiranih u 2019.

ALONDRA BENTLEY – “Solar System” (Mont Ventoux)

ANDREA BOCELLI – “Si” (Sugar Music)

BLACK SEA DAHU – “White Creatures” (s-r/Mouthwatering Records)

CHRIS “Chris” (Because Music)

HAIKU GARDEN – “Where If Not Now” (Kapa Records)

ICEAGE – “Beyondless” (Escho/Matador)

NIELS DESTADSBADER – “30” (CNR Belgium)

NOGA EREZ – “Off the Radar” (City Slang)

OLD JERUSALEM – “Chapels” (s-r)

POLIFAUNA – “You Look Like A Lost Soul” (s-r)

RACOON – “Look Ahead And See The Distance” ([PIAS])

RUUSUT – “Ruusut” (Fullstream)

SONDRE JUSTAD – “Ingenting I Paradis” (Petroleum Records)

SOPHIE – “Oil Of Every Pearl’s Un-insides” (Transgressive)

STRAY DOGG – “Look At The Moon” (Odličan Hrčak)

THE STRANGE – “Echo Chamber” (Dancing Bear Records)

ÚSGIN ŰVER – “Patak” (Mana Mana)

VIAGRA BOYS – “Street Worms” (Year0001)

