Nismo brojili, ali onako od oka gledano, početak godine donio nam je jednu znakovitu neobičnost u svijetu rock glazbe.

Naime, broj najava objavljivanja novih albuma i broj najave reizdanja koja bi se trebala dogoditi ove godine gotovo da je isti, čak možda malo i preteže na stranu objavljivanja već objavljenog! Ta najava »šume reizdanja« svjedoči s jedne strane o tome kako rock glazba ima već lijepu i bogatu povijest u koju je mnogima zadovoljstvo uranjati i prisjećati je se, a s druge strane vrlo dobri rezultati prodaje tih reizdanja jasno pokazuju kako je biznis vezan uz objavljivanje albuma starih nekoliko desetljeća vrlo uspješan. Nije to nimalo čudno jer su nekadašnji kupci danas starih albuma u međuvremenu od ondašnjih mladih ljudi s malo ili još manje novca došli danas do statusa osoba zrelih, čak i poznijih, godina kojima novac nije problem. Štoviše, nije im teško potrošiti i veću svotu na uspješno buđenje nostalgije i prisjetiti se kako je to bilo pred dvadeset, trideset, četrdeset godina… onih dana kad je mladost svemu davala čarobni sjaj. Nedvojbeno je da se uz kupce tih albuma gotovo jednako osjećaju i autori i izvođači kojima je, kao i njihovoj publici, trenutak oživljavanja prošlosti itekako dragocjen i to ne samo kao lijepa nostalgija, već i kao potvrda vrijednosti, ondašnje i sadašnje. I baš zbog te win-win situacije sve se veći broj autora odlučuje na reizdanja, a granica objavljivanja starih albuma sve se više smanjuje pa dok je nekad uobičajeno bilo objavljivati albume stare najmanje 25 i više godina, sad je sve veći broj autora koji objavljuju dvadeset godina stare albume, čak i mlađe! Dapače, početkom ove godine Trent Reznor i njegova grupa Nine Inch Nails objavili su reizdanja albuma »The Downward Spiral« iz 1994. godine, odnosno »The Fragile« iz 1999. godine jasno poručivši kak nisu bitne okrugle obljetničke brojke jer su spomenuti albumi stari 23, odnosno 18 godina!

Aniversary Edition

Objavljivanje tzv. Aniversary Edition albuma nije ništa novo i u rock glazbi pamtimo ga već poprilično dugo, još od osamdesetih godina prošlog stoljeća, ali je maha uzelo baš u ovom desetljeću 21. stoljeća pri čemu značajne zasluge za skretanje pažnje na ovaj oblik oživljavanja prošlosti ima Jimmy Page, briljantni gitarist grupe Led Zeppelin koji je, najvjerojatnije u nedostatku kreativnosti, umjesto stvaranja novih albuma odlučio pred nekoliko godina pažnju obratiti na sve albume koje su Zeppelini objavili, remasterirao ih i osigurao im čistiji zvuk te potom dodao i nikad ranije objavljene pjesme te ih potom polako, dva po dva, počeo plasirati na tržište. Reakcija publike bila je odlična. Stari fanovi kupovali su s radošću albume i sjećali se godina kad su rock divovi hodali zemljom. Kad su objavljeni svi albumi po sistemu dva po dva uslijedio je i cijeli box set albuma. Naravno, uz CD-e sve to dalo se nabaviti i na vinilu, a nije nedostajalo ni DVD-a s koncertnim ili dokumentarnim snimkama vezanih uz rad na tim albumima. Kud ćeš bolje za nekog tko je sedamdesetih živio punim rock životom i slijedio Zeppeline na njihovim urnebesnim turnejama.

Pageov uspješan potez motivirao je i mnoge druge pa se taj nostalgija i memorabilija biznis sve više razvijao i razvija, a mi ćemo vam u ovom kratkom pregledu objavljenog posljednjih nekoliko godina ponuditi samo najzanimljivije i najneobičnije. Gledamo li po vrijednosti onda uz već spomenute Zeppeline u sam vrh idu dva prošle godine objavljena reizdanja. Bruce Springsteen je oduševio obimnim box setom »The Ties That Bind: The River Collection« kojim je ponudio ne samo svoj briljantni album »The River« objavljen 1980. godine, već i obiman prateći materijal među kojim su i 22 pjesme koje nisu ušle na »The River« a čak jedanaest od njih prvi je put objavljeno. Sličan potez povukao je i Bob Dylan box setom »The Cutting Edge« kojim je ponudio neobjavljene studijske snimke s tri njegova briljantna albuma: »Bringing It All Back Home«, »Highway 61 Revisited« i »Blonde on Blonde«, nastala tijekom 1965. i 1966. godine u najkreativnijem razdoblju njegove karijere.

Kad je o objavljivanju reizdanja klasičnih albuma rocka riječ svakako treba spomenuti i također prošle godine objavljen »Sticky Fingers« Rolling Stonesa, zbirku od tri CD-a koju čine originalni album te CD s do sada nepoznatim snikama od kojih im na jednoj u izvedbi hita »Brown Sugar« pomaže Eric Clapton, a sve skupa upotpunjeno je i DVD-om pod nazivom »Marquee Club, Live in 1971« te foto albumom koji na 72 stranice prenosi pojedinosti o snimanju albuma.

I live albumi

Iskazali su se i Black Sabbath reizdanjem kultnog albuma »Paranoid« koji u super deluxe izdanju nudi originalni album, rijetki kvadrofonijski miks LP-ija te dva live nastupa iz 1970. godine, koncertnog u švicarskom gradiću Montreauxu te TV nastupa na belgijskoj televiziji. Obljetničke albume, ne tako bogate, ali pažnje vrijedene objavili su i The Who (»My Generation«), Beach Boysi (»Pet Sounds«) i Ramonesi s eponimnim četrdeset godina starim debi albumom, a kreativnost u pristupu pokazao je i Steve Earle koji je tridesetu godišnjicu objavljivanja svog debi albuma »Guitar Town« popratio objavljivanjem tog studijskog albuma, ali i live snimke s odličnog koncerta u Park Westu u Chicagu, koncerta nakon kojeg je, po vlastitim riječima, postao svijestan činjenice da bi mogao postati rock zvijezda i to stoga što publika nije željela otići s koncerta i stalno je tražila još! Taj koncertni dodatak s 19 pjesama moguće je nabaviti i na vinilu i to kao dupli album.

Zanimljivo je da je manija reizdanja zahvatila i – live albume. Tako će 24. veljače biti objavljen DVD i CD »Black & White Night 30« na kojem će se naći video i glazbeni zapisti tog čuvenog koncerta Roya Orbisona i njegovih brojnih svjetski znanih gostiju kao što su Bruce Springsteen, Elvis Costello, Bonnie Raitt, k.d. Lang, Tom Waits, Jackson Browne, J.D. Souther, Steven Soles te nekadašnji prateći sastav Elvisa Presleya. Snimke koncerta održanog 30. rujna 1987. godine u Los Angelesu u Cocoanut Grove klubu – inače po kritičarima jednog od najboljih rock koncerata uopće – ponudit će do sada neobjavljenu verzija hita »Blue Angel«, novu verzija »Oh, Pretty Woman!« te čak pet pjesama koje su izvođači za svoju dušu izveli samo za sebe nakon što je koncert priveden kraju.

Kompletna diskografija

Naravno, brojni autori nastoje na jednom mjestu prikupiti i objaviti sve što su napravili pa smo tako pred još nekoliko godina svjedočili sjajnim box setovima kompletne diskografije Beatlesa, Boba Marleya, Pink Floyda te nedavno i Boba Dylana, a krajem ovog mjeseca, točnije 25. veljače 2017. godine bit će objavljena kompletna diskografija bivšeg Beatlesa, Georgea Harrisona. Pod nazivom »George Harrison – The Vinyl Collection« bit će u obliku LP-ija ponuđeno 13 albuma, 12 studijskih (od »Wonderwall Music« iz 1968. godine pa do »Brainwashed« iz 2002.) te jedini live album – »Live in Japan« iz 1992. godine. I dok neki, poput spomenutih i mnogih drugih, nude na jednom mjestu sve što su stvorili, dotle drugi sustavno objavljuju dio po dio svog repertoara. Tako su prošle godine objavljeni početni dijelovi diskografskog opusa Davida Bowiea i Van Morrisona, a nastavak navodno slijedi. Ovakav pristup možda je i bolji jer od kupaca ne traži preveliko izdvajanje novaca, a istodobno osigurava konstantnu nazočnost na sceni, čak i da se ništa ne radi.

Da su reizdanja dobar posao, svjesne su postale i diskografske kuće koje sve češće objavljuju box setove albuma koje su pojedini autori stvorili dok su bili vezani ugovorom za njih. Najtraženija takva izdanja obično su ona vezana uz zoru rock and rolla i rad diskografske kuće Sun records ta koju su snimali Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins i mnogi drugi, a najbolji od njih imaju i svoje Sun albume ili box setove. Slično rade i druge diskografske kuće poput nekadašnjeg Motown recordsa, RCA ili Columbie koja se istaknula objavjivanjem dijela stvaralaštva legendarnog Raya Charlesa. Štoviše, objavljivanje rijetkih snimaka nije više rezervirano samo za diskografske kuće, već i za TV kuće pri čemu prednjači londonski BBC koji je šezdesetih i sedamdesetih imao svu silu glazbenih emisija čije su snimke sačuvane pa su prošlih godina svoje BBC Sessione na tržište plasirali mnogi – Led Zeppelin, Fleetwood Mac, The Kinks…

Ni mladi nisu odoljeli

Napokon, reizdanjima se okreće i mlađa generacija rokera. Nine Inch Nails i Trenta Reznora već smo spomenuli, a obljetnički album prošle je godine planirao objaviti, a učinit će to ove jer je malo zakasnio, i Marylin Manson. Riječ je o njegovom kultnom albumu »Antichrist Superstar« iz 1996. godine koji bi se trebao pojaviti ovih dana i biti svojevrsna najava njegovom novom studijskom albumu »Say 10« koji bi trebao biti objavljen u veljači. Uz njih početkom ove godine reizdanja starih albuma objavili su i veterani kao što su Neil Diamond (album »Moods« iz 1972.) i The Kinks (»Everybody’s in Show-Biz«, 1972.), a najavljuju to i mnogi drugi pa su ljubitelji rock glazbe pred slatkim izborom jer uz to što mogu pratiti sve ovo novo što se radi, sve češće su u prilici posegnuti i za onim starim i dobro poznatim, ali ponuđenim u novom ruhu i uz puno dobrodošle nostalgije.

Ne zaostaje ni Hrvatska

Za reizdanjima ne zaostaje ni Hrvatska pri čemu glavnu riječ ima najjača diskografska kuća Croatia Records koja je objavila cjelokupne diskografske opuse nekoliko sastava (Bijelo dugme, Crvena jabuka, Đavoli), a box setove većine ili svih albuma imaju i Psihomodo Pop, Animatori, Azra, Idoli, Pankrti…Ma, samo treba odabrati. Ili imati novaca.

Ne samo albumi

Reizdanja ne doživljavaju samo albumi. Britanski punk sastav The Buzzcoks ovog će mjeseca objaviti »Spiral Scratch«, četrdeset godina star debi EP, a 25 godina nakon pojavljivanja soundtracka za kultnu TV seriju »Twin Peaks« bit će iznova ljubiteljima glazbe Angela Badalamentija ponuđen taj djelić filmsko-glazbene čarolije.

Prilika za turneje

Obljetnice velikih albuma, čak i kad ih ne prate reizdanja albuma, sve su više prilika za odlične koncertne turneje. Tako je Metallica na posebnoj turneji svirala »The Black Album«, Sepultura je prošle godine zasvirala kultni »Roots« dvadeset godina nakon objavljivanja, Springsteen je održao iznimno dobro posjećenu »The River Tour« na kojoj su ga vidjeli milijuni obožavatelji, a godina što je pred nama nudi The Joshua Tree turneju grupe U2 kojom će biti proslavljena tri desetljeća od objavljivanja njihovog kultnog albuma »The Joshua Tree«.

