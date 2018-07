Ovog kolovoza u pulskom klubu Kotač, točnije u dvorištu Društvenog centra Rojc, održat će se dva koncerta kojim dva velika glazbena imena: domaći bend Elemental i britanski Zion Train obilježavaju okrugle obljetnice.

Elemental ove godine obilježava 20 godina uspješne karijere, a njihov koncert će se održati 14. kolovoza. Zion Train, jedni od najutjecajnijih dub sound systema i pioniri britanskog roots reggae zvuka dolaze u klub Kotač 17. kolovoza u sklopu tuneje povodom 30 godina djelovanja.

Elemental je bend čija se glazbena baza nalazi u rap glazbi, no teško bi ga bilo svesti samo na jedan glazbeni žanr. U njihovoj šarolikoj glazbenoj viziji mogu se naći tragovi različitih stilova što njihov izričaj čini jedinstvenim i originalnim. Specifičnost ovog benda su britki tekstovi i zanimljive instrumentalne podloge koji zajedno čine autentičan zvuk Elementala. Elemental nikad nije bio bend koji je svoju glazbu smatrao proizvodom, već umjetničkim izričajem, a njihov iskren i nepatvoren stav prepoznaje publika u cijeloj regiji.

Iako postoji od 1998., bend koji su u početku sačinjavali tri MC-ja danas broji sedam članova. Glazbu, stihove i aranžmane stvaraju sami i tijekom godina su se dokazali kao vrsni glazbeni autori i izvođači. Osim što su vrsni studijski muzičari, Elemental se tijekom godina dokazao kao i jedan od ponajboljih koncertnih bendova. Prioritet ovog benda je blizak odnos s publikom kroz koncertne nastupe. Elemental sa svojim slušateljima svakodnevno komunicira putem internet kanala Facebooka i Instagrama, Twittera i YouTubea.

Počeci Elementala sežu u 1998. kada su se okupili kao rap trojac i u toj postavi objavili dva albuma – 2000 debi album »Moj njegov i njen svijet« (Kondorcomm) i 2002. »Tempo Velegrada – Demiurg« (Menart). Posljednjih šest godina djeluju u sedmeročlanoj postavi, netipičnoj za rap formu, zamjenjujući sampliranje odsviranim glazbenim dionicama. U toj su postavi izdali pet sljedećih albuma -2004. »Male Stvari« i 2008. »Pod pritiskom«, »Vertigo« 2010., »U redu je« 2013., i posljednji dvostruki album »Tijelo« iz 2016. koji je bend samostalno izdao.

Članovi Elementala su vokali Mirela Priselac Remi i Luka Tralić Shot, gitarist Erol Zejnilović, basist Konrad Lovrenčić, klavijaturist Davor Zanoški, bubnjar Ivan Vodopijec i prateći vokal Vida Manestar.

Zion Train, jedni od najutjecajnijih dub sound systema i pioniri britanskog roots reggae zvuka dolaze u klub Kotač u sklopu tuneje povodom 30 godina djelovanja.

Zion Train je britanski dub bend koji je nastao u Oxfordu 1988. godine. Godine 2011. izdali su »The Very Best of Zion Train – Dub Revolutionaries« na world music labelu Nascente, domu izvođača Skatalites, Manu Dibango, Nusrat Fateh Ali Khan i Ladysmith Black Mambazo, te svoj deseti album »State of Mind«. Iste su godine održali turneju u SAD-u i europsku turneju, a u 2012. su nastupili u preko 18 zemalja svijeta: prvi puta svirali su na karipskom karnevalu Madasound na Martiniqueu i na kalifornijskom festivalu SNWMF, odradili su petu po redu japansku turneju i četvrtu meksičku turneju, te nastupali na glavnim pozornicama poznatih europskih festivala: Rototom, Outlook, Boomtown…

U svoja postignuća ubrajaju i Jamaican Reggae Grammy za Best Dub Album s albumom »Live as One« kojeg su izdali 2007. godine i na kojem su im se pridružili Earl 16, Tippa Irie, Dubdadda, YT, Marlene Johnson, Raiz i Lua, te nastupe na festivalima kao što su Glastonbury, Wicker Man festival u Velikoj Britaniji, Reggae Geel u Belgiji, Rototom Sunsplash u Italiji i Reggae Sun Ska u Francuskoj. Osnivač Zion Traina, Neil Perch, vlasnik je i izdavačke kuće Universal Egg osnovane 1999. godine koja se specijalizirala za dub, elektroničku i svjetsku plesnu glazbu.

Komentari

komentara