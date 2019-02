Svjetski obožavan američko-irski sastav Flogging Molly vraća se ovog ljeta u Zagreb. Poznati po izuzetno adrenalinski nabijenim live nastupima u Tvornicu kulture stižu 1. srpnja u sklopu velike Life Is Good turneje.

Osnovani 1997. u Los Angelesu, Flogging Molly oduvijek su gurali svoj prkos prema strogom kategoriziranju glazbe. Njihov bučni punk rock inspiriran tradicionalnom irskom glazbom uz dodatak keltskih instrumenata donio im je pečat originalnosti na koju se brzo navukla publika diljem svijeta. No, ispod veselih i ludo zabavnih melodija oduvijek su izvirali moćni, uvjerljivi socijalno i politički osviješteni tekstovi o pobuni i potrebi za promjenom kakva ih povezuje s kultnim Poguesima i Clashom.

Od šest studijskih te nekoliko live albuma svakako treba izdvojiti ‘Speed Of Darkness’ (2011.) kojim su dosegli devetu poziciju na Billboard Top 200 ljestvici. Posljednje izdanje ‘Life Is Good’ (2017.) njihovo je dosad najvedrije i najoptimističnije djelo čiju produkciju potpisuje Grammyjem nagrađivan Joe Chiccarelli koji je radio i s velikanima U2, White Stripes i Beckom. Energičan zvuk albuma proizlazi iz danas rijetke prakse snimanja kompletnog albuma uživo, čime je Flogging Molly još jednom pokazao stav da su prvenstveno bend za live nastupe. Velike dvorane pretvaraju u pubove ispunjene plesom, znojem i humorom, a upravo jedan takav, zabavan i iskren nastup garantiraju u Tvornici kulture. Bit će to ujedno i obljetnica njihovog prvog susreta sa zagrebačkom publikom kada su prije 10 godina održali koncert za pamćenje.



Early bird ulaznice moći će se kupiti po cijeni od 160 kn do 10. ožujka ili do isteka kontigenta. Prodaja starta u petak (22. veljače) u podne isključivo u Dirty Old Shopu i putem weba. Od 11. ožujka cijena ulaznice iznosit će 180kn, dok će na dan koncerta na ulazu biti po 200kn.

Koncert zajednički organiziraju Dostava Zvuka i Dirty Old Booking.

Komentari

komentara