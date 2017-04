Steven Van Zandt, gitarist Bruce Springsteenovog E Street Band-a, poznat i kao Little Steven, radijski voditelj, društveni aktivist, novinar uvodničar Huffington Posta i New York Timesa i glumac iz televizijskih serija »Sopranosi« i »Lilyhamer« održat će na ljubljanskim Križankama 5. srpnja koncert na kojem će predstaviti svoj bend Little Steven and The Disciples of Soul.

Predviđa se navala Bossovih fanova na Križanke.

Komentari

komentara