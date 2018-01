Koncert Björk u pulskoj Areni i INmusic festival na Jarunu bit će glazbeni događaji godine koja je upravo počela.

Slavna islandska glazbenica Björk nastupit će na otvaranju 7. izdanja Dimensions festivala u pulskoj Areni 29. kolovoza, a na 13. INmusicu što će biti održan od 25. do 27. lipnja na zagrebačkom Jarunu line up je već s dosadašnjim najavama izvanredan. Nastupit će: Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, David Byrne, Alice In Chains, Skunk Anansie, The Kills i Frank Carter & The Rattlesnakes.

Turneja za dva albuma

INmusic Festival kao zagrijavanje za festival na zagrebačkom Velesajmu 7. veljače organizira koncert švedske grupe Mando Diao. Osim Björk, pulska Arena zasad je najavila još samo koncertnu atrakciju Bonobo kojom se u njoj otvara ovogodišnji Outlook festival.

Slavna irska grupa U2 u svibnju kreće na svjetsku turneju »eXPERIENCE+iNNOCENCE« (odnosno »e+i«) kojom će promovirati dva najnovija albuma. Sjevernoamerički dio turneje će započeti u američkom gradu Tulsi 2. svibnja, a završiti u Newarku 29. lipnja. U Europu bi U2 trebao stići krajem srpnja ili početkom kolovoza. Europski datumi bi trebali biti objavljeni krajem siječnja. Govorka se o njihovom koncertu u Madridu 18. rujna i o vrlo izvjesnom koncertu u Bologni istog mjeseca.

Ove godine na svjetske turneje kreću velika svjetska glazbena imena. Ovog puta najavljujemo turneje Madonne, Pink i grupe Bon Jovi koje se organiziraju kao promocija njihovih najnovijih albuma. O datumima i detaljima poput cijene ulaznica i njihovog puštanja u prodaju pisat ćemo čim podaci o tome budu dostupni. Super bi bilo kad bi samo makar netko od navedenih nastupio u Hrvatskoj ili makar negdje blizu. Što bliže, to bolje.

Zanimljivi se koncerti očekuju i u Zagrebu. Legendarni britanski glazbenik Rod Stewart 2. veljače nastupa u Areni. Treće AntiValentinovo na rasporedu je 10. veljače u Domu sportova gdje će zagrebačka grupa Hladno pivo proslaviti tri desetljeća rada 2. i 3. ožujka. Poznati američki sastav Toto u Domu sportova nastupit će 9. ožujka. Popularni 2Cellos u Areni nastupaju 23. ožujka, a zagrebačka grupa Jinx u Domu sportova, 4. svibnja. Suosnivač Pink Floyda Roger Waters dolazi u Lijepu Našu u sklopu turneje »Us + Them« na kojoj izvodi pjesme s albuma »The Dark Side of The Moon«, »The Wall«, »Animals« i »Wish You Were Here«. Hrvatskoj će se publici predstaviti 6. svibnja u zagrebačkoj Areni. U Zagrebu će, također u Areni, 24. srpnja nastupiti i legendarni britanski heavy metal bend Iron Maiden koji će imati koncert i na Piazza Unita u Trstu 17. srpnja.

Kraftwerk u Ljubljani

Veronska Arena ima raznolik program. Nakon koncerta Sama Smitha koji će biti održan 12. svibnja i serije koncerata Jovanottija koji će se održavati u razdoblju od 15. do 22. svibnja, veronska Arena najavila je i koncert grupe Deep Purple koji će biti održan 9. srpnja. Iako su i lani bili na turneji, neumorni Deep Purple su, eto, opet »on te road« s novim albumom »InFinite« koji je izišao u travnju prošle godine. Jedan od planetarno najboljih hard rock bendova će na koncertima izvoditi kombinaciju starih i novijih hitova. Šesnaestog srpnja u veronsku Arenu stiže i Lenny Kravitz, a 23. srpnja grupa Scorpions koja će 8. lipnja nastupiti u dvorani Stožice u Ljubljani. U Ljubljani će, u Hali Tivoli, 22. veljače nastupiti grupa Kraftwerk

Osim koncerta grupe Iron Maiden koji će se održati u Trstu na Piazza Unita 17. srpnja, na istom mjestu će se četiri dana kasnije, točnije 21. srpnja, održati još jedan atraktivan koncert, koncert Davida Byrnea. Osim toga, u ne tako dalekim Udinama (Castello) nastupit će grupa Simple Minds 10. srpnja. Pažljivi pratitelji koncertnih zbivanja sjetit će se da je grupa Simple Minds nastupila svojevremeno i na Krku u okviru jednog glazbenog festivala.

Ako netko jako voli koncerte i ima želje, vremena i novaca otići ponekad u Padovu, tamo ga čekaju četiri dobra koncerta. Već u veljači su u dva dana čak dva koncerta. Prvi je koncert Zucchera u prostoru Fiere 26. veljače, a drugi je koncert Liama Gallaghera 27. veljače u prostoru Geox. Treći koncert je koncert Billyja Idola, ali tek 28. lipnja u prostoru Arene. Bit će to nastup u okviru njegove nove europske turneje, prve nakon »Kings & Queens Of Underground« turneje 2014./2015. godine.

I poslastica na kraju: Pearl Jam u Padovi na stadionu Euganeo 24. lipnja. To je nama najbliži koncert te omiljene grupe mnogih ljubitelja rocka. Pearl Jam kreću na svjetsku turneju 16. ožujka iz Južne Amerike s četiri koncerta i to u Santiago De Chileu, Buenos Airesu, Rio de Janeiru i San Paolu. Europsku turneju koja sadrži 14 koncerata (od kojih je već dobar dio već sold out) počinju 12. lipnja u Amsterdamu, a završavaju 14. srpnja u Lisabonu. U Italiji, osim u Padovi, nastupaju i u Milanu i Rimu.

Velikani u Italiji

Velika svjetska rock imena očekuju se na rock festivalu Firenze Rocks koji je lani imao 140 tisuća posjetitelja. Ove će godine od 14. do 17. lipnja tamo nastupiti velika svjetska rock imena. Headlineri su Foo Fighters, Guns N’ Roses, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Avenged Sevenfold i Judas Priest. Uz njih će nastupiti i mnogi drugi izvođači koji će biti najavljeni uskoro. Foo Figters će biti headlineri 14. lipnja, Guns N’ Roses 15. lipnja, Iron Maiden 16. lipnja te Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold i Judas Priest 17. lipnja.

Na Lucca Summer Festivalu u okviru kojeg su lani nastupili The Rolling Stonesi, za ovo su ljeto ugovoreni Queens Of The Stone Age 23. lipnja, Hollywood Vampires« (Johnny Depp, Alice Cooper i Joe Perry iz grupe Aerosmith) 7. srpnja, Ringo Starr 8. srpnja, Roger Waters 11. srpnja, Gorillaz« 12. srpnja, Nick Cave 17. srpnja i King Crimson 25. srpnja. Impresivno, zar ne?

Kao i svakog ljeta Europa će biti puna i velikih open air rock festivala, ali o njima zbog nedostatka prostora nekom drugom prilikom.

