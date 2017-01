Krajem ovog ljeta ili najkasnije početkom jeseni Kid Rock objavit će svoj novi, jedanaesti po redu, studijski album kojem se ime još ne zna, ali se na njemu marljivo radi, kako je za Bilboard izjavio ovaj detroitski rocker znan i po tome da je karijeru počeo kao bijeli raper da bi s nekoliko posljednjih albuma, posebno s pred godinu i pol dana objavljenim hit albumom „First Kiss“, skrenuo u heartland i southern rock vode.

Album će biti temelj za turneju koja kreće u ranu jesen i to s četiri koncerta u rodnom mu Detroitu gdje će kao prvi izvođač nastupiti u novoj velikoj Detroit’s Little Caesars Areni koja će moći primiti 20 000 ljudi i u kojoj će svoje utakmice igrati NBA sastav Detroit Pistons.

Novi album, vjeruje Kid Rock, bit će bolji od prethodnog koji je došao do drugog mjesta Bilboardove ljestvicve najprodavanijih albuma u SAD-u, a na njemu će biti različitih stilova – od ranog rock and rolla, heartland rocka i stadionskih rock balada do hard core rapa, najavljuje Rock.

