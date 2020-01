U zagrebačkoj Tvornici kulture objavljene su nominacije za drugu Nezavisnu novinarsku nagradu Rock&Off. Ponajviše razloga za zadovoljstvo ima pjevač i pijanist J.R. August s pet osvojenih nominacija, a slijede ga jazz projekt Chui, zagrebački Porto Morto te riječki duo The Siids s po četiri nominacije. Overflow je zaslužio tri, baš kao i Aklea Neon i Sun U. Među nominiranima su i prošlogodišnji dobitnici Detour, Vojko V, Jonathan te The Strange, Irena Žilić, Goran Bare & Majke, Kandžija, Sacher, Pavla Miljenović, Tonij Starešinić, U pol’ 9 kod Sabe, Valentino Bošković, Urban & 4 te Z++.

Od riječkih izvođača najviše nominacija,njih četiri, ima već spomenuti dvojac The Siids. Urban & 4 te Jonathan imaju po dvije nominacije. Spomenimo da i dvije nominacije ima i grupa The Strange u kojoj sviraju i članovi riječke grupe My Buddy Moose.

Između 400 pristiglih prijava ‘stručni žiri’, sastavljen od 77 novinara i medijskih djelatnika iz 40 različitih medija koji sustavno prate domaću glazbu, u dva je kruga glasanja iznjedrio imena nominiranih. Kako reče Hrvoje Horvat, broj prijava i kvaliteta prijavljenog pokazuju da smo usprkos nezavidnoj ekonomskoj situaciji imali prošle godine iznimno kvalitetnu produkciju. Složio se s tim i Aleksandar Dragaš, istaknuvši kako je ugodno iznenađen količinom pjesama i albuma te zadovoljan činjenicom da album kao cjelovito djelo i dalje postoji svemu usprkos.

Da se Rock Off premetnuo u puno više od od samog izbora ponajboljih potvrdio je i Krešimir Madunović, predsjednik Uprave Iskona, tvrtke koja je čvrsto stala uz Rock&Off. Podsjetio je na niz Rock&Off kvizova održanih lani, u kojima je sudjelovalo 70 timova, a pobijedila ekipa Rokerice i time zaslužila da im na privatnom partyju, po vlastitom izboru, pjeva Vojko V. Veliki Rock Off događaj čeka i Rijeku. Točnije, u ožujku će se u Rijeci dogoditi tjedan Rock&Off-a i to u Mjesecu hrvatske glazbe, usred projekta Rijeka EPK 2020 i koji dan prije dodjele diskografske nagrade Porin.

Iskonova je i nagrada publike za koju glasanje kreće 10. siječnja na stranici www.iskon.hr, a zaljubljenici u dobru glazbu mogu ostaviti svoj glas jednom dnevno najkasnije do 29.siječnja ove godine. Tko su, pak, pobjednici druge Nezavisne novinarske nagrade Rock&Off saznat ćemo 30. siječnja na ‘najboljem tulumu u gradu’, završnoj dodjeli u zagrebačkoj Tvornici kulture. Podsjetiti valja kako je devet kategorija Nagrade Rock&Off: Album godine, Pjesma godine, Veliki prasak, Koncertni izvođač godine, te izvođači godine u žanrovskim kategorijama »Rock&Off«, »Pop&Off«, »Rap&Off«, »Elektro&Off« te »Jazz&Off«

NOMINACIJE

Album godine:

Chui – Iz kapetanovog dnevnika

J.R. August – Dangerous Waters

Porto Morto – Portofon

Sun U – Discover

The Siids – Brutalist

Pjesma godine:

Overflow – Words

Porto Morto – Hodaj

Sacher – Mene nisi nikad volila

Urban & 4 – Iskra

Valentino Bošković – Brian May

Koncertni izvođač godine:

Chui

Goran Bare & Majke

J. R. August

Jonathan

The Strange

Veliki prasak:

Aklea Neon

J. R. August

The Siids

Rock&Off:

J.R. August

Overflow

Porto Morto

Pop&Off:

Detour

Irena Žilić

U pol 9 kod Sabe

Rap&Off:

Kandžija

Vojko V.

Z++

Electro&Off:

Aklea Neon

Sun U

The Siids

Jazz&Off:

Chui

Pavle Miljenović

Toni Starešinić

Komentari

komentara