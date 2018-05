My Buddy Moose, miljenici domaće i regionalne underground scene, izabrani su od strane menadžment Calexica za predgrupu na riječkom open air koncertu tog kultnog američkog benda.

Riječki indie-americana zaljubljenici, okupljeni 2004. godine, već dugi niz godina slove za jedan od najboljih “malih” bendova u regiji, njihovi albumi jednoglasno su hvaljeni od strane glazbene kritike, a uvjerljivi i iskreni “live” nastupi pomogli su im da stvore vjernu bazu fanova diljem Hrvatske, ali i okolnih zemalja.

Njihova je kvaliteta prepoznata i izvan Hrvatske pa se Riječani mogu pohvaliti nastupima i suradnjama s istinskim svjetskim facama poput Howe Gelba, Marka Olsona, Chrisa Eckmana i M.Warda.

Do sada su pod etiketom Dancing Beara izdali četiri albuma: My Buddy Moose (2006.), Wonderful Feeling of Emptiness (2010.), Shine!Shine!Shine! (2013.) te IV (2017.). Posljednji album IV dočekan je hvalospjevima glazbene kritike koja ga je odmah nakon objavljivanja uvrstila u najbolja hrvatska, ali i regionalna izdanja prošle godine.

Podsjetimo, Rijeku i Hrvatsku 13. kolovoza čeka prava ljetna glazbena poslastica – ekskluzivni koncert na otvorenom kultnog američkog benda Calexico na jedinstvenoj lokaciji riječke Delte.

Proslavljeni alt country/indie rock prvaci ovom će prilikom promovirati svoj deveti po redu studijski album “The Thread That Keeps Us”, koji je izašao ove godine pod diskografskom kućom City Slang. Riječ je o pravovremenom doživljaju benda iz Arizone kroz obiteljski portret koji bilježi svu stilsku raznolikost i nepredvidljivost, a još uvijek biva dijelom neograničene kreativnosti.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 160,00kn dostupne su u Dallas music shop Rijeka, Croatia Records Rijeka ili putem sustava Entrio, dok na dan koncerta cijena ulaznica iznosi 200,00kn.

