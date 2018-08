Plejadi kultnih imena, hitmakera i izvođača svjetske i regionalne glazbene scene na ovogodišnjem petom jubilarnom Sea Dance festivalu pridružit će se i bend čije je ime neraskidivo vezano za rock ovih prostora, sastav Bajaga i Instruktori, ali i jedan od najautentičnijih umjetnika s prostora Balkana, svjetski mega-car Rambo Amadeus.

Ovim je kompletiran program i počelo odbrojavanje za najuzbudljiviju završnicu ljetne sezone – ostalo je još samo nekoliko dana do spektakularnog petog izdanja Sea Dance festivala, koji će okupiti neke od najvećih svjetskih i regionalnih zvijezda koje su svojim stvaralaštvom kreirali trendove glazbene industrije i hitmakere čije nagrađivane pjesme su postale himne generacija i zajedno broje milijarde YouTube pregleda.

– Pogledajte tko će sve nastupiti na ovogodišnjem festivalu, podijelite ovaj video na svoj Facebook profil uz hashtag #SeaDance najkasnije do 27. kolovoza i možda osvojite ulaznice i druge sjajne nagrade, poručuju organizatori.



Tirkizna uvala plaže Buljarica u Budvi, ugostit će od četvrtka, 30. kolovoza do subote, 1. rujna živu legendu i jednog od najvećih glazbenih producenata u povijesti Nile Rodgersa i sastav Chic.

Nastupi kraljeva festivalske dance scene i službeno najboljeg svjetskog DJ dua Dimitri Vegasa & Like Mikea dugo se prepričavaju, a jedan takav show pripremaju i za nastup na Sea Danceu. Na glavnu festivalsku scenu, Addiko Main Stage powered by Turistička organizacija Budve, dolazi i nezaustavljiva rock autorica nove generacije i zvijezda EXIT festivala, Alice Merton.

Simbol Berlina i vodeći svjetski elektronski producent Paul Kalkbrenner spremio je bombastičan nastup uživo za svoj prvi dolazak u Crnu Goru.

Uzbuđenje raste i kada je u pitanju ovogodišnja, sjajna postava No Sleep pozornice koju predvodi ikona elektronskog zvuka i jedan od vodećih DJ-eva današnjice Nina Kraviz. S njom na No Sleep plaži nastupaju i zvijezde nove generacije kao što su Dax J, Antigone, Francois X, Eagles & Butterflies, Shlomo, PTU live, Sofija Rodina i drugi.

Ravno s vrhova svjetskih top lista na Sea Dance stižu hitovi belgijske superzvijezde Lost Frequencies. A nakon nastupa na glavnoj pozornici Exita, pridružit će mu se i hitmaker iz Amsterdama, turskog porijekla, Burak Yeter. U istom ritmu će se plesati i s DJ dvojcem Filatov & Karas.



Na festival stiže i dosad najjača postava regionalnih i domaćih izvođača u kojoj su se na poziv slavljeničkog festivala odazvali Van Gogh, Bajaga i Instruktori, Hladno pivo, Rambo Amadues, Marko Nastić, Sajsi MC, Marko Louis, Stereo Banana, Krešo Bengalka, Vojko V, Who See, Ilija Đoković, Lag, DJ Jock, Be Good & Gilerz, Aleksandar Grum, Sugar Lobby i brojni drugi.

