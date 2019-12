Riječki bend Izo Medošević & Borgie predstavljaju odličan autorski materijal objedinjen na iščekivanom albumu »Opera u Sydneyu«.

Nakon objavljivanja samostalnog prvog albuma »Granulo je sunce«, Medošević je za sljedeći album uzeo pojačanje u ritam sekciji Borgie – Bernard Vukić na bubnju i Berislav Pavišić na basu. Paralelno s promocijom prvijenca, s Borgiama je započeo raditi drugi album, za koji se znalo da će biti svojevrstan naklon svim glazbenim utjecajima kojima su članovi bili izloženi tijekom dugogodišnjeg i nedovršenog procesa odrastanja i sazrijevanja.



Trud i vrijeme

To je još više došlo do izražaja kada je u Borgie na mjesto bubnjara došao Kristian Debeuc, koji je s Izetom svirao u pretvorbenim ‘90-ima, a nešto kasnije i s Berom. Dakle, nepoznanica nije bilo: moralo se naći mjesta za neke momke iz Detroita, Vinkovaca, Londona, Tacome i još pokojeg mjestašca. A to ustvari znači da je drugi album naslonjen na zvuk Stoogesa, MC 5, Motowna, prve inkarnacije Majki, Motorheada, Sonicsa…

Puno je truda i vremena uloženo u stvaranje ovog albuma, a čekanje se itekako isplatilo. Na »Operi u Sydneyu« deset je autorskih pjesama od kojih su već obavljena dva singla.

Prvi je bio »Brodolom/Party«, pjesma u kojoj humorističnim tekstom govore o ozbiljnoj, uvijek aktualnoj temi homoseksualne ljubavi. Glazbeno, to je klasični garage rock’n’roll kojim su dali hommage bendovima poput The Who, T. Rex, starih Partibrejkersa i Vatrenog poljupca. Drugi singl »Dan i noć« glazbeno i atmosferski sasvim je drugačija pjesma čiji tekst je brutalno iskren, bolan i moćan istovremeno.

– »Dan i noć« je masna-hypno-grunge bluesara koja vrišti o tumarajućoj stranputici, a šapće o nježnoj i posvećenoj ljubavi. Lijepa i tužna, valjajuća i plesna, lagana, a teška, niti muška, niti ženska – kaže Medošević. Treći singl kojim predstavljaju cijeli album je pjesma »Tužno osjećanje«.



Ništa bez frendova

Izet Medošević, riječki glazbenik, alter pjesnik i punk filozof autor je moćnih, iskrenih tekstova kojima govori o svakodnevici, vlastitim iskustivma, izmišljenim, ali iteako mogućim situacijama i okolnostima kojima smo zapravo svi mi okruženi.

Zajedno sa svojom ritam sekcijom Borgie, napravio je opaki rock’n’roll album, na kojem ćete čuti vrišteće gitare, brutalne riffove, žestoki bubanj, mračni bas, uspješno kombiniranje s bluesom, ponekad i psihodelijom.

– I ništa od »Opere« ne bi bilo da nije bilo frendova koji su podmetnuli svoja leđa za bend u različitim fazama stvaranja albuma. Svi oni su navedeni i zapisani na omotu albuma. »Opera« ne donosi ništa revolucionarno novo u glazbenom smislu, ali otkriva svoje korijene i to čini do jaja – nikakva konfekcija, nego šivanje po mjeri: Savile Row rokenrola – poručuju Izet i Borgie.

Tekstove pjesama potpisuje Izet, a u glazbi i aranžmanima mu se pridružuje Berislav Pavišić.

Bubnjeve je na albumu odsvirao Bernard Vukić Beco, a još su svirali i pjevali Ana Jakšić (prateći vokal), Davor Tomić (gitara), Luka Benčić (Hammond, Rhodes, akustična gitara), Sandi Mrkša (pedal steel) i Zoran Medved (austična i električna gitara, orgulje, perkusije).

Autor fotografija je Marko Gracin, cover art potpisuje Damir Stojnić, a grafičko oblikovanje albuma je realizirao Dobriša Radovanović.

