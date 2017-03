Publika Impulse festivala krajem mjeseca imat će priliku uživati u glazbi legendarnog američkog eksperimentalnog rock benda Swans.

Izvorno aktivni od 1982. do 1997. godine, na čelu s pjevačem, tekstopiscem i multiinstrumentalistom Michaelom Girom, Swans kao jedan od ključnih bendova njujorške no wave scene ostavljaju duboki trag, temeljeći svoju prepoznatljivost na eksperimentalnim i repetitivnim strukturama pjesama te upečatljivim i beskompromisnim živim nastupima. U 2010. godini Gira je reformirao Swanse i s aktualnom postavom snimio četiri albuma. Jedan od najutjecajnih nezavisnih bendova svih vremena uskoro će nastaviti živjeti u novom formatu za koji još ni njegov frontmen nije siguran kakav će biti. No jedno je sigurno, Swansi upravo u ovom formatu završavaju svoju priču posljednjom turnejom koja ih 27. ožujka dovodi i na četvrti Impulse festival.

Kohezivna jedinica

O nastupu u Rijeci, budućim inkarnacijama Swansa i glazbenoj priči koja traje dulje od tri desetljeća razgovarali smo s ključnim čovjekom Swansa Michaelom Girom.

– Nastupamo diljem svijeta i budući da imamo koncerte svake večeri, nemamo pojma gdje smo, gdje se nalazi mjesto u kojem sviramo. Naša set-lista sastavljena je od puno novog, nesnimljenog materijala te materijala s prošlih nekoliko albuma. Sva je naša glazba u stalnom stanju promjene. Za nas i za publiku najbolje je kad se nalazimo u neudobnom ambijentu, gdje se sve raspada, potom zaustavlja, pada u kaos, i onda ponovo oživljava. Naši nastupi mogu biti dugi i možda naporni, a glavni nam je cilj, naravno, postići ekstazu.

Možete li nam otkriti nešto više o vašem aktualnom albumu »The Glowing Man«?

– »The Glowing Man« se sastoji od materijala koji je rođen iz live nastupa u okolnostima kakve sam netom opisao. Nova glazba nastala je guranjem postojećeg materijala na nepoznata mjesta. Jednom kad nova forma dobije oblik, stari materijal iz kojeg je nastala se odbacuje. Također na albumu postoje i nešto tradicionalnije pjesme koje sam napisao na akustičnoj gitari i onda ih orkestrirao s bendom i mnogim drugim glazbenicima.

Je li to zaista vaš posljednji album?

– Ne, to nije posljednji album grupe Swans. To je posljednji album s ovim bendom kao kohezivnom jedinicom.

Put posut dijamantima

Što to zapravo znači? Je li vam ovo posljednja turneja?

– Nadam se da će odgovore na ta pitanja dati priopćenje koje sam nedavno objavio. U njemu piše: Teško mi je pisati o kraju nečega što jako volim. Moji prijatelji i ja u ovoj smo, najnovijoj inkarnaciji Swansa neumorno stvarali gotovo sedam godina. Bili smo ili u studiju ili na turneji (beskrajno, čini se) otkako sam odlučio ponovo oformiti bend. Svi se još uvijek jako volimo, uvjeravam vas, a glazbeno gledano, vrijeme koje smo proveli zajedno bilo je jedno od najplodnijih razdoblja moje duge karijere. Iz nekog razloga Bog je bio dobar prema nama. Kada smo prvi put počeli zajedno svirati, nismo mogli ni zamisliti da će nam ići tako dobro. Ključno je da ta prisnost još uvijek postoji, to je magija koju volim i za kojom žudim, još uvijek volimo zajedno stvarati glazbu čak i onda kad nam nije lako, i onda kad shvatimo da smo na aerodromu, da spavamo hodajući, i ne znamo u kojoj se zemlji i u kojem gradu nalazimo u tom trenutku. No intuicija mi kaže da se u ovom trenutku naše plodne suradnje približavamo kraju. Iako postoji još mnogo toga što treba reći i mnogo toga što treba istražiti na novom albumu i posljednjoj (ali da, beskrajnoj) turneji, vrijeme je za… kako da to kažem… razlaz. Pod time mislim da će svaki od nas nastaviti naš divni, sjajni put posut dijamantima. Zapravo, moja petorica prijatelja će ga nastaviti, a ja namjeravam zadržati ime i projekt Swansa aktivnim u različitim oblicima, privlačeći povremeno neke od glazbenika koje sam susreo u zadnjih tridesetak godina (uključujući, nadam se, ako budu željeli, i petoricu prijatelja koje sam netom spomenuo). No biće, zvijer, čudovište, taj oslobađajući vrtlog svjetla i zvukova, odnosno nas šestorice koji smo radili zajedno do sada, prestat će postojati. Vrlo vjerojatno albumi Swansa neće se pojaviti tako brzo. No tko zna kako će novi albumi zvučati? Jedan dio mene želi više zvuka u budućnosti, više orkestracija, a s druge strane želim oljuštiti stvari i pokušati pisati ono za što sam oduvijek mislio da postoji negdje u meni, no nikako to nisam uspijevao pronaći. Sigurno znam da će nastupi i turneje Swansa biti manje učestali nakon sljedeće ture koju planiramo nakon novog albuma. Ili ću možda odustati od glazbe i početi pisati romane. Vidjet ćemo. Govoreći o live nastupima, hvala vam što ste dolazili na naše koncerte i dijelili s nama iskustvo zvuka i glazbe. Kao što sam prije rekao, u nekim trenucima zvuk može postati živo biće. Bilo je zadovoljstvo gledati vas kako lebdite zajedno s nama. Ne mogu zamisliti veću sreću od one kad se upijem u zvuk tijekom nastupa uživo.

Dar od Boga

Swansi su na glazbenoj sceni od početka 80-ih godina prošlog stoljeća. Koliko je teško bilo preživjeti u svijetu glazbene industrije sve te godine?

– Bilo je vrlo teško, no ne žalim ni za čime i drago mi je što mogu živjeti od onoga zbog čega sam ovdje. Od svoje 16. godine do ranih 30-ih uzdržavao sam se radeći različite poslove koji su uključivali fizički rad u građevinskoj industriji. Kad sam konačno počeo zarađivati od glazbe, doživio sam to kao dar od Boga. Uvijek postoji način da postignete ono što želite ako ne odustanete.

Swansi prije 35 godina i Swansi danas. Tu mora postojati razlika. Što vi kažete?

– Da nema razlike, bio bih potpuni idiot.

Dokumentarna priča o Swansima

O grupi Swans snima se dokumentarac »Where does a body end«? Tko snima film?

– Filmaš Marco Porsia slijedio nas je na turneji sedam godina i snimio desetak naših nastupa. Također, ustupio sam mu veliku količinu arhivskog materijala o bendu. Osim toga, razgovarao je s brojnim ljudima koji dijele povijest s ovim bendom. Njegova je želja ispričati kompletnu priču o Swansima. Mislim da će napraviti dobar posao.

Zvuči odlično

Vaš deveti album »The Great Annihilator« sljedećeg će mjeseca biti objavljen u novom, remasteriziranom izdanju. Što nam možete reći o tom izdanju?

– Mogu vam reći samo da meni zvuči odlično, kao da ga ponovo čujem prvi put nakon dugo vremena. Masterizirano izdanje napravljeno je na temelju originalnih mikseva tako da smo imali mogućnost učiniti da zvuči onako kako je i trebao zvučati onda kada je snimljen.

Komentari

komentara