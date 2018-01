Za godinu u kojoj namjerava završiti sa svojim koncertnim nastupima – a to je baš ova 2018. godina – kultna američka protestna pjevačica Joan Baez, priprema i novi studijski album koji će biti objavljen 2. ožujka pod nazivom „Whistle Down the Wind“.

Kroz tekstove će biti obrađen njen život kao pjevačice i društvene aktivistice, rekla je Baez u razgovoru za američko izdanje Rolling Stone magazina.

Uz njene pjesme i nekoliko obrada, najavila je, na albumu će otpjevati i za nju napisane pjesme autora kao što su Tom Waits, Mary Chapin Carpenter i Josh Ritter.

Štoviše, naslov albuma vezan je uz istoimenu pjesmu Toma Waitsa napisanu još 1992. godine za njegov album „Bone Machine“.

Producent akbuma je Joe Henry koji iza sebe ima suradnju s autorima kao što su Bonnie Raitt, Billy Bragg i Allen Toussaint, a sniman je u Los Angeles’ United Recording Studios.

