Na velikom međunarodnom UFO Kongresu koji okuplja ljubitelje znanstvene fantastike, ponajprije one koji vjeruju u posjete vanzemaljaca, bivši pjevač grupe Blink-182 Tom De Longe dobio je nagradu kao najbolji UFO istraživač prošle godine.

Puni naziv ovog priznanja je The OpenMinds UFO Researcher of the Year Award i De Longe ga je primio s oduševljenjem jer predstavlja priznanje za njegove brojne aktivnosti. Naime, od kad je tijekom 2015. godine otišao iz grupe Blink-182 De Longe se potpuno okrenuo istraživanju svega vezanog uz vanzemaljce pa je tako, primjerice, osnovao kompaniju »To the Stars« te pokrenuo projekt »Secret Machines« u kojem će ovuh dana objaviti prvu od tri dvije knjige vezanu za istraživanja nazočnosti vanzemaljaca. Knjiga će se zvati »Secret Machines: Gods: Volume 1 of Gods Man & War«, a slijedit će je još dvije.

