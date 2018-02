Riječka grupa Jonathan jučer je objavila novi album »To Hold« koji donosi osam novih pjesama među kojima su i već poznati singlovi »Something To Cry About« i »I Never Meant To Be There«.

Materijal je sniman u studiju Marka Mrakovčića te u riječkom G.I.S.-u, a produkciju, miks i mastering potpisuje Matej Zec koji je dosad radio na svim izdanjima benda.

Novi album Jonathana sadrži i njihov prvi duet i to s kantautoricom Lovely Quinces s kojom su udružili snage u pjesmi »I Don’t Mind«. Na albumu gostuje i Hrvoje Šćulac koji već neko vrijeme svira s bendom. On svira klavijature u svim pjesmama i harmoniku u pjesmi »Monkeys«.

U pjesmi »Way To Go« gostuje dječji trio u sastavu: Roberta Rezg Brown, Leda Turato i Fran Barjaktarić kojima je dirigirala Ana Jakšić. Omot albuma naslikao je Mislav Lešić Džedaj, a autor fotografija je Filip Gržinčić. Objavom albuma »To Hold« koji je moguće nabaviti na bandcamp stranici benda, zaokružena je cjelina započeta izdanjem »To Love« objavljenim u veljači prošle godine.

Prvi dio 2018. Jonathan će provesti promovirajući »To Hold« koji će se koncertno moći čuti u cijeloj regiji, ali i predstavljajući projekt kakav ovdašnja scena još nije vidjela.

Komentari

komentara