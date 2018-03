»I never thought that a girl like you could ever care for me, Rosanna…«, stih je iz poznate »Rosanne« američkog benda TOTO, koji je jučer u sklopu europske turneje, započete u veljači, održao odavno rasprodan zagrebački koncert u Dvorani sportova.



I dok pjesma kaže kako »nikad nisam mislio da će djevojka poput tebe mariti za mene«, u prepunoj je dvorani bilo itekako puno djevojaka koje i danas, nakon 40 godina njihovog postojanja, mare za »totovce«. Djevojke, u nemalom broju u društvu sa svojim majkama, tate sa sinovima, rockeri i »metalci«, staro i mlado – uživali su što u novootkrivenoj, što u glazbi svoje mladosti – hitovima koji su prije 40 godina obarali rekorde na svjetskim ljestvicama, i ne zaboravlja ih se ni danas.

Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro i Joseph Williams putuju Europom, nakon koje turneju sele u rodni SAD, i predstavljaju svoj novi album, istog imena kao što ga nosi i turneja – »40 Trips Around the Sun«. Riječ je o kompilaciji njihovih najvećih hitova, na koju su uvrstili i tri do sada neobjavljene pjesme – »Struck the Lighting«, »Alone« i »Spanish Sea«, izvedene jučer i u Zagrebu. U dva sata koncerta, hrvatsku su publiku digli na noge najviše svojom »Africom« i »Rosannom« – ali i izvrsnim instrumentalima i višeglasnim pjevanjem kroz cijeli koncert.

Njihova ih je kombinacija popa, rocka, soula, hard rocka, heavy metala, jazza i bluesa na svjetske ljestvice lansirala krajem 70-tih. Otad su prodali također 40 – ali 40 milijuna albuma. »Totovci« su, naprosto, opća kultura, opća pop kultura, i jedan od rijetkih bendova iz 70-tih koji je preživio sve promjene što su ih vrijeme, trendovi i stilovi, nosili sa sobom. Dokaz tome je album TOTO XIV kojeg su snimili 2015., i koji je postao njihov najuspješniji album u SAD-u i Velikoj Britaniji nakon 1988. godine. U Hrvatskoj su svirali prvi put, koncert su odradili samostalno, bez predgrupe, i pokazali da se i »u tim godinama« sve može, pa čak i oduševiti daleko mlađu publiku. Osamdesete se defintivno vraćaju u modu, a TOTO je pokazao i zašto.

