Otvorenjem izložbe »Prijatelji, rockeri, umjetnici – slike i crteži Jerryja Garcije, Boba Dylana i Patti Smith iz kolekcije Voje Šindolića« u Galeriji Kortil večeras je započelo četvrto izdanje Impulse Festivala, klupskog događanja čija je misija promocija urbane glazbene kulture.

Festival donosi 11 programa povezanih motom »glazba je svugdje« koji će biti održani u OKC-u Palach, Galeriji Kortil, Tunelu, Životu, Nemo Pubu, Art-kinu Croatia i Pogonu kulture.

Na izložbi u Kortilu predstavljeni su crteži i slike čiji su autori legendarni umjetnici, glazbene ikone i rock zvijezde: Jerry Garcia, Bob Dylan i Patti Smith. Radovi su okupljeni u impresivnoj privatnoj kolekciji »posljednjeg jugoslavenskog beatnika«, pjesnika, prevoditelja, književnog kritičara i umjetnika Voje Šindolića.

– Imao sam tu rijetku privilegiju da sam mogao puno puta prisustvovati ne samo koncertima Jerryja Garcije, Boba Dylana i Patti Smith, ne samo sjediti u njihovom društvu i razgovarati s njima do kasno u noć, nego i gledati kako u slobodnom vremenu slikaju i crtaju. I znam da sam se u svakoj prilici družio s Umjetnicima. A kad gledam u likovna djela koja su mi tijekom desetljeća darovali, osjećam i njihovu prijateljsku ljubav u koju vi sada gledate, otkrio je Šindolić.

Vojo Šindolić svestrana je i nesvakidašnja pojava zbog čije je ljubavi prema likovnoj umjetnosti i uzbudljive životne putanje nastala intrigantna privatna kolekcija umjetnina među kojima se nalaze i djela sada predstavljena riječkoj publici. Šindolić je bio gostujući predavač suvremene američke književnosti na University of California u San Franciscu i Berkeleyju, uređivao je časopisa za rock glazbu »Džuboks«, a od 1979. se likovnom umjetnošću i izlaže diljem svijeta. Od 1975. živio je u Beogradu, San Franciscu, Veneciji, Trstu, Kopru, a 2008. vratio se u rodni Dubrovnik gdje danas živi kao slobodni umjetnik.

– Ne znam koliko je radova ovdje jer ih kod kuće imam još puno više. Izbor je posve slučajan, ali recimo da sam pokušao složiti jednu vrstu male povijesne priče kako su se neki od čuvenih rock and roll muzičara u svojim trenucima slobode, mamurluka ili oduševljenja bavili likovnom umjetnošću. Nadam se da ćemo ujesen u Rijeci raditi još neke izložbe umjetničkih fotografija čuvenih američkih fotografa na kojima su Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison ali i neki živi glazbenici. I neke druge, lijepe stvari su u začetku, dodao je Šindolić.

Garcia, Dylan i Smith bili su i ostat će njegovi veliki drugovi i doživotni prijatelji.

– S njima sam se družio od 1976. godine kada sam prevodio knjige, kada su dolazili u Europu… Tada nisam razmišljao o tome da bih mogao izlagati njihove radove. Sredinom 80-ih kada sam ih već duboko poznavao i s nekima od njih i nastupao budući da svoju poeziju govorim na izvornom engleskom jeziku, stekao sam hrabrost da ih upitam mogu li mi dati dio svojeg dnevnika, svog srca, neki crtež ili nešto. Oni su bili toliko dobrodušni da su mi jednog dana počeli poklanjati svoje radove u većoj količini nego što sam ja to ikada u očekivao. I dan danas mi poklanjaju svoje radove. Neki su mi poslani iz Amerike, a nastanku nekih od njih sam i sam nazočio, rekao je.

Pokojni pjevač grupe Grateful Dead među ovom mu je trojkom bio daleko najveći prijatelj. Na otvorenju izložbe Šindolić se tako prisjetio 1978. godine kada je kao urednik Džuboksa bio s bendom na turneji i svjedočio njihovom nastupu ispred egipatskih piramida. S Patti Smith puno je nastupao i družio se, a s Dylanom je radio brojne intervjue koji, nažalost, većinom nisu prevedeni na hrvatski. Slavnog glazbenika intervjuira i dalje, a sljedeće će godine u SAD-u biti objavljena i knjiga njihovih izabranih intervjua. S druge strane, u našoj će zemlji u njegovom prijevodu izaći zbirke izabranih pjesama Allena Ginsberga i Boba Dylana, novopečenog nobelovca kojem je zbog osvajanja čuvene nagrade »jako drago i živo mu se j…e«.

Izložba će biti otvorena do 1. travnja, od 10 do 13 i od 17 do 20 sati radnim danom te od 10 do 13 sati subotom.

Komentari

komentara