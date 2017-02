Neuništivi osamdeset i četverogodišnji country bard Willie Nelson zgotovio je novi album – „God’s Problem“ na tržište će 28. travnja, a kako će bar djelomično zvučati moguće je saznati iz prvoig videa i singla, pjesme “A Woman’s Love” koja uz tex mex harmoniku i španjolske gitare evocira neke od ponajboih trenutaka ovog genijaca koji je napisao sedam od 13 pjesama svog novog albuma potvrđujući kako njemu godine zausta ne smetaju, bar kad je o kreativnosti riječ.

Tri godine nakon odličnog „Band of Brothers“ ovaj outlaw veteran nudi, između ostalog, posvetu svom prijatelju, prošle godine preminulom Merleu Haggardu, kroz pjesmu “He Won’t Ever Be Gone”, a našao je mjesta i za duhovite komentare vezane uz govorkanja o vlastitoj smrti napisavši pjesmu “Still Not Dead” (Još nisam mrtav).

U skladu s tom prukom najavio je i stodnevnu američku turneju kojom će predstaviti novi album!

