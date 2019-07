Legendarni Bob Mould, jedan od najvećih živućih gitarista Marc Ribot, britanski Art Brut, američki saksofonist Colin Stetson, njujorška blues punk kantautorica Shilpa Ray, talijanski noise math kvartet Uzeda, te domaće snage Chui, Lovely Quinces, Seine, Neon Lies, Kike Dok i The FogSellers – čine konačni popis izvođača šestog izdanja SuperUho Festivala što će od 2. do 4. kolovoza biti održan u Primoštenu.

– U svom šestom izdanju SuperUho, 10 godina od gašenja, prisjeća se zagrebačkog NO Jazz festivala pa će tako publika u Primoštenu uživati u zvukovima nekih od najznačajnijih svjetskih imena jazz i, naravno, ne samo jazz glazbe, što znači da nas ove godine očekuje intimnije i akustičnije izdanje festivala, kažu organizatori.

Legendarni Bob Mould, član kultnih Hüsker Dü, u veljači je objavio 13. samostalni studijski album »Sunshine Rock« kojim je opet pobrao hvalospjeve kritike i publike. Marc Ribot, jedan od najvećih živućih gitarista ali i sjajni autor, zadnji je put u Hrvatskoj nastupio prije 14 godina, upravo u sklopu programa NO Jazza, a u Primošten dolazi sa svojim kvintetom Songs of Resistance koji uz njega čine saksofonist Jay Rodriguez, basist Brad Jones, bubnjar Ches Smith te udaraljkaš Reinaldo de Jesus.

Art Brut, bend koj se u studenom vratio nakon sedam godina diskografske pauze petim studijskim albumom »Wham! Bang! Pow! Let’s Rock Out!«, u vrhunskoj je sviračkoj formi. Colin Stetson, američki saksofonist s prebivalištem u Montrealu, jedinstvena je pojava u današnjoj glazbi, poznat po suradnji s imenima kao što su Arcade Fire i Bon Iver, ili pak s velikanima kao što su Tom Waits, Lou Reed, The Chemical Brothers… Shilpa Ray, izvrsna njujorška blues punk kantautorica, već petnaest godina oduševljava svojim moćnim glasom, a u očekivanju novog albuma ovo je prvi put da nastupa u Hrvatskoj. Talijanska Uzeda, čiji je snimatelj i producent poznati Steve Albini, prije tjedan dana je objavila povratnički album »Quocumque jeceris stabit« za cijenjenu etiketu Temporary Residence Limited iz Brooklyna.

Prva domaća imena ovogodišnjeg festivala su zagrebački Chui i šibenski The FogSellers, a boje domaće scene branit će i Lovely Quinces, Seine, Neon Lies i Kike Dok.

– Kako je SuperUho stiglo do šestog izdanja, a Dunja Ercegović, poznatija kao Lovely Quinces, još nije nastupila na ovom festivalu, odlučili smo tu nepravdu napokon ispraviti, najavljuju organizatori.

