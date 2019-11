Od Davida Bowieja i Brucea Springsteena koji su bili katalizatori pada Berlinskog zida, do Davida Hasselhoffa koji je prvi pjevao na njegovim ruševinama, glazba je znatno pridonijela emotivnoj kulisi te povijesne prekretnice. Uoči sutrašnje 30. obljetnice pada Berlinskog zida vrijedi se prisjetiti nekih od pjesama koje su na različite načine bile s njim povezane.



David Bowie, čija je pjesma »Heroes« posvećena ljubavnicima rastavljenima Berlinskim zidom i bila je neslužbena himna podijeljenog grada, u lipnju 1987. godine svirao je ispred Reichstaga sa zvučnicima namjerno okrenutima prema istoku kako bi zajedno s njime pjevati mogli i fanovi s druge strane zida. Njihovi povici da »zid mora pasti« izazvali su nerede koje je ugušila istočnonjemačka policija. Mnogi smatraju da je Bowie koji je tri godine živio u Berlinu i dobro poznavao tamošnje emocije, tim nastupom pomogao da se promijeni tijek povijesti.

– Sada si među #Herojima. Hvala ti što pomogao u rušenju #Zida«, objavilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova kada je Bowie umro prije tri godine.

«Wind of Change«

Godinu dana nakon tog epskog koncerta, istočnonjemački čelnici sami su pozvali Brucea Springsteena u istočni Berlin ne bi li umirili sve nezadovoljniju i napetiju mladež željnu promjena. I fatalno pogriješili u procjeni.

– Došao sam ovamo da vam sviram rock’n’roll u nadi da će jednoga dana pasti sve barijere, rekao je »The Boss« pred mnoštvom obožavatelja i pred istočnonjemačkim vlastodršcima zabio još jedan čavao u lijes njihove komunističke države David Hasselhoff, glumac koji se kasnije proslavio ulogom u televizijskoj seriji »Baywatch«, bio je u Njemačkoj vrlo popularan i kao pjevač. Njegov hit »Looking for Freedom« u ljeto 1989. godine bio je osam tjedana prvi na njemačkoj ljestvici.

Njegov novogodišnji koncert, samo pedesetak dana nakon pada zida, izazvao je ekstazu među stanovnicima Berlina koji su prvi put mogli zajedno sudjelovati u takvom spektaklu.

Hasselhoff koji je njemačkog porijekla, u toj je zemlji i danas svojevrsni idol i čak mu je posvećen jedan muzej u Berlinu.

Hoff i dalje uspijeva napuniti koncertne dvorane dvorane širom zemlje, samo što sada pjeva o »trideset godina slobode«.

»Wind of Change«, melankolična rock balada koja počinje zviždanjem, ostala je upamćena kao himna pada Berlinskog zida iako je napisana nekoliko mjeseci poslije njegova pada. Frontmena grupe Scorpions Klausa Meinea za pjesmu je nadahnuo glazbeni festival u Sovjetskom Savezu na kojem je taj bend iz Hannovera nastupio. Njezina poruka nade i slobode postali su soundtrack kraja »željezne zavjese«. »Wind of Change« do danas je najprodavaniji singl nekog njemačkog benda u svijetu.

Ples uz »Lambadu«

Dva dana nakon pada zida, izgnani ruski čelist Mstislav Rostropovič doputovao je iz Pariza u Berlin kako bi na Checkpoint Charlieju odsvirao Bachovu suitu. Slike nastupa postarijeg virtuoza koji je sjedio na stolici ispred zida išaranog grafitima, obišle su svijet.

– Puno ljudi umrlo je zbog ovog Zida. Sviram i za njih, rekao je.

Premda se u pjesmi »The Wall« iz 1979. godine zapravo ne radi o Berlinskom zidu, nju se neminovno povezuje s njime nakon što je osnivač Pink Floyda Roger Waters održao velik koncert u Berlinu osam mjeseci nakon pada zida.

Nastupivši pred 350.000 ljudi na lokaciji poznatoj kao »pojas smrti« gdje su nekoć stražu čuvali naoružani vojnici iz Istočne Njemačke, Waters je otpjevao legendarne stihove »All in all, you’re just another brick in the wall«. Za koncert je izgrađen zid od 170 metara koji je Waters na kraju nastupa srušio.

Pjesma njemačkog rock pjevača Uda Lindenberga iz 1983. godine, »Sonderzug nach Pankow« (Posebni vlak za Pankow), rugala se istočnonjemačkom vođi Erichu Honeckeru jer mu nije dao dozvolu za nastup. Kultni hit prikazao ga je kao licemjera koji u tajnosti sluša zapadni radio. To je navodno upalilo jer je roker dobio dozvolu za svoj jedini koncert u DDR-u kasnije te godine, pod uvjetom da ne izvodi tu pjesmu.

Veliki ljetni hit iz 1989. godine – »Lambada» – i njezin prateći ples postali su popularni način proslave pada zida u studenome iste godine. Policajac kojeg je uhvatila kamera kako pleše uz tu pjesmu savršeno je utjelovio čistu radost koja je zahvatila ponovno ujedinjeni grad.

