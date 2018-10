U tunele ispod grada (ulaz kod katedrale svetog Vida), VHS kolektiv večeras dovodi DJ-a i producenta iz Australije Rudolfa C-ja.

Rudolf je suvlasnik labela Salt Mines, a produkcija mu je bazirana na atmosferičnim i psihodeličnim elementima. Na svojim nastupima šara od leftfieldhousea pa sve do UK techa, oslanjajući se pretežito na analognu mašineriju. S izdanjima koja su objavljena na labelima X-Kalay, LostPalms kao i već navedenom Salt Minesu, Rudolf C je tražen u live izvedbi, ali i kao iznimno svestrani DJ. Podršku gostu na partyju pod zemljom činit će domaćini VHS-a: Analog i Vlad’o te one n i Roland. Za ulaznice će na ulazu biti potrebno izdvojiti 70 kn.

