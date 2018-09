O Beatlesima se danas gotovo sve zna, ali neke stvari preostali živi članovi još uvijek čuvaju za sebe. Paul McCartney u intervjuu za CBS News otkrio je koliku količinu kompetitivnosti su između sebe gajili on i John Lennon.

Naravno, to se odnosi na pisanje pjesama, a McCartney tvrdi da ga je Lennon samo jednom pohvalio za napisanu pjesmu, piše Fox News.

Glazbena legenda rekla je da se njihova kompetitivnost nije vidjela u javnosti, ali je i također to nešto što se osjetilo tek kasnije.

– On je napisao “Strawberry Fields”, a ja bih zatim napisao “Penny Lane”, rekao je pjevač i gitarist.

Komplimenti s Lennonove strane bili su, prema McCartneyju, vrlo rijetki, a u njegovom slučaju to je bio samo jedan, kada je napisao pjesmu “Here, There and Everywhere”, koja se našla na albumu “Revolver“.

Paul McCartney se ipak nije libio Lennonu više puta reći koliko su njegove pjesme dobre.

– Trebao sam biti malo pijan za tako nešto. Pomoglo bi, zaključio je McCartney.

How often did John Lennon compliment Paul McCartney’s songwriting? “It was only once the whole time.” Sir Paul McCartney gives Sharyn Alfonsi a look inside his creative process and some insight into the breakup of the Beatles. 60 Minutes, Sunday. https://t.co/Xa53oEsYK0 pic.twitter.com/B7ycPfQ4FU

— 60 Minutes (@60Minutes) September 26, 2018