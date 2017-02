Duga je lista glazbenika koji su kroz svoje abume opjevavali muke i patnje razvoda braka (Coldplay, Fleetwood Mac, Tom Petty, Ryan Adams, Lucinda Williams, Bruce Springsteen, Bob Dylan…) a toj se ekipi sada pridružuje Pegi Young, donedavna supruga kultnog američkog kantautora Neila Younga koja je po raskidu bračne veze duge 36 godina napravila album „Raw“ koji je upravo objavljen i nudi 12 pjesama i 43 minute glazbe.

Uvod u album je privlačan country video “Too Little Too Late”, a kako se Youngova osjećala nakon što je nestašni Neil ostavio možda ponajbolje svjedoči naslov prve pjesme albuma – “Why’d You Have To Ruin My Life”.

Album je sniman na ranču Youngovih u sjevernoj Kaliforniji i, naravno, u Nashvilleu, a uz vlastite pjesme Pegi Young odabrala je i nekoliko svjetski znanih obrada poput kultne “These Boots Are Made For Walkin’ čuvene u izvedbi Nancy Sinatre ili pak odlične Otis Clayove “Tryin’ To Live My Life Without You” koju je 1981. godine sjajnom live izvedbom uz svoj Silver Bullet Band proslavio Bob Seger.

Bivšoj supruzi Neila Younga ovo je drugi solo album (prvi pod nazivom „Pegi Young“ objavila je 2007. godine), a godinama je bila prateći vokakl na albumima svog supruga. Što će Neil reći na sve ovo te hoće li i on posegnuti za ispovijednim solo albumom tek ćemo vidjeti.

