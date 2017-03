Nakon ogromnog uspjeha prvog dijela njihove svjetske turneje prošle jeseni, Pet Shop Boys se vraćaju u Europu ovog ljeta, te će po prvi put posjetiti Zadar u subotu 12. kolovoza. Na jedinom nastupu u cijeloj regiji, bend će izvesti repertoar iz kompletne karijere, kao i pjesme s aktualnog albuma »Super«.

Super turneju je osmislio Es Devlin, dugogodišnji dizajner Pet Shop Boysa, i koreografkinja Lynne Page, a live elemente su kreirali zajedno sa Stuartom Priceom koji je producirao album »Super«. Nakon premijere prošlog ljeta na rasprodanoj sezoni u londonskom Royal Opera Houseu, ugledni The Independent opisao je to kao nastup koji objedinjuje visoku kulturu, klupsku kulturu, kazalište, kino, političku satiru i neviđeni show s laserima.

Više od 25 godina Pet Shop Boys se opisuje kao inovatore modernih live nastupa koji u svoju produkciju uključuju multimediju i teatralne elemente, a radili su s imenima kao što su Derek Jarman, Zaha Hadid i Sam Taylor-Johnson. Neil Tennant i Chris Lowe su najuspješniji duo u cijeloj glazbenoj povijesti Ujedinjenog Kraljevstva. Od potpisivanja za Parlophone Records 1985. godine, čak 42 njihova singla ušla su na nacionalnu top 30 ljestvicu, 22 singla su se našla među najboljih 10, a četiri na prvom mjestu. Izdali su 13 studijskih albuma od koji su svi bili na top 10 ljestvici i listama najboljih albuma diljem svijeta. Godine 2000. primili su Ivor Novello nagradu za izniman doprinos britanskoj glazbi, a na BRIT Awards ceremoniji 2009. dobili su priznanje za izniman doprinos glazbi.

Kao autori glazbe, remikseri i producenti, Tennant i Lowe su surađivali, remiksirali ili skladali za imena kao što su Dusty Springfield, Lady Gaga, Liza Minnelli, Madonna, David Bowie, Yoko Ono, The Killers i Girls Aloud. Prošle godine je Billboard magazin proglasio Pet Shop Boys najboljom dance grupom u posljednja četiri desetljeća, a početkom prošle veljače dobili su NME Godlike Genius nagradu.

Jazine Open Air slijedi tradiciju dovođenja najvećih glazbenih zvijezda u Zadar, jedan od najljepših gradova u ovom dijelu Europe, prošle godine proglašen za europsku najbolju destinaciju po pisanju Worlds Best Destinations Magazine.

Nakon rasprodanih koncerata Manu Chaoa 2015. i Prodigyja 2016. godine, The Pet Shop Boys dovode svoju spektakularnu Super turneju na prekrasnu hrvatsku obalu. Neil Tennant i Chris Lowe na Jazine Open Air donose ključne hitove iz povijesti pop glazbe: “West End Girls”, “Suburbia”, “Heart”, “Doming Dancing”, “Being Boring”, “Go West”, “Se A Vida E (That’s The Way Life Is)”, “Left To My Own Devices” kao I singlove sa sjajnog prošlogodišnjeg izdanja “Super” – “The Pop Kids” I “Inner Sanctum”

Ulaznice kreću u prodaju u petak, 10. ožujka, u 9 sati. Prva cijena ulaznica, uvjerljivo najpovoljnija na cijeloj turneji, je 195 kuna i vrijedit će do 23. travnja. Nakon toga, cijena će iznositi 220 kuna, dok će na dan koncerta cijena biti 250 kuna.

U prodaju će biti pušten i limitirani broj od svega 200 VIP ulaznica po cijeni od 350 kn. Ta ulaznica uključuje mjesto na povišenoj platformi s najboljim pogledom na pozornicu i zaseban šank.

Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mjestima Eventima i na www.eventim.hr

