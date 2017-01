Jean-Michel Jarre, francuski kompozitor elektronske glazbe, koji je u pedesetgodišnjoj karijeri održao niz koncerata u cijelome svijetu, u 68. godini života odlučio je krenuti na prvu turneju po Sjevernoj Americi, izvijestili su njegovi agenti.



Jedan od pionira i inovatora u elektronskoj glazbi, Jarre se 1976. proslavio albumom »Oxygene«, a četrdeset godina kasnije, početkom prosinca je, promovirajući svoj 19. studijski album »Oxygene 3« najavio da će u svibnju nastupiti u Torontu, Montrealu i potom u nekoliko gradova Sjedinjenih Država.

Vitalni šezdesetosmogodišnji glazbenik poznat po zamršenim scenskim efektima koje čini kombinacija lasera, vatrometa, glazbe i arhitektonskih elemenata, za turneju po Americi odabrao je koncertne dvorane različitih veličina – od one u Pennsylvaniji koja može primiti 3100 posjetitelja do montrealskog Bell Centrea u koji stane i 15.000 ljudi.

U New Yorku će nastupiti u Radio City Music Hallu, jednoj od najslavnijih koncertnih dvorana u svijetu.

Dosad je Jarre u Sjevernoj Americi održao samo jedan koncert, legendarni »Rendez-vous« u Houstonu. Glazbeni spektakl održan 5. travnja 1986. privukao je između milijun i milijun i pol obožavatelja koji su uživali u dotad najvećem laserskom i vatrometnom showu te je tada bio jedan od najposjećenijih koncerata u povijesti.

No Jarre je nadmašio samog sebe, okupivši 2,5 milijuna ljudi 14. srpnja 1990. na koncertu održanom u francuskom La Defenseu te tri i pol milijuna Moskovljana 6. rujna 1997. u glavnome ruskom gradu.

Zanimljivo je da je Jarre bio prvi zapadnjački pop-pjevač kojemu je dopušteno da održi koncert u NR Kini. To je bilo u listopadu 1981.

Glazbenik je sin slavnog kompozitora filmske glazbe, Mauricea Jarrea koji je, među ostalim, komponirao muziku za film »Doktor Živago«.

Komentari

komentara