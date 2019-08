Pioniri švedskog melodičnog death metala At The Gates nastupit će 12. prosinca u zagrebačkoj Tvornici kulture, najavio je organizator koncerta agencija LAA. At The Gates su jedan od najutjecajnijih bendova ekstremne metal glazbe. Osnovani su 1990. u Göteborgu, gradu koji je postao poznat upravo po svojoj metalskoj sceni, tzv. göteborskom melodičnom death metalu.

Objavili su niz kultnih albuma u prvoj polovici 90-ih, od kojih su za mnoge ljubitelje metala i danas nenadmašni »Terminal Spirit Desease« i »Slaughter of The Soul«.

Raspali su se 1996. godine, potom mirovali punih 11 godina, sve do ponovnog okupljanja 2007. kada kreće i njihova novija, jednako uspješna faza karijere obilježena s dva studijska albuma »At War With Reality» i »To Drink From The Night Itself«. Kao predgrupe nastupit će švedski black metal band Nifelheim i njemački death metalci Deserted Fear.

