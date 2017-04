Bivši pjevač australske hard rock skupine AC/DC Brian Johnson pokreće šestodjelnu seriju »Brian Johnson’s Life On The Road« u kojoj će intervjuirati velika imena iz svijeta rock i metal glazbe, a u prvoj epizodi koja će se emitirati 28. travnja na kanalu Sky Arts ugostit će frontmena grupe The Who Rogera Daltreya, piše Classic Rock Magazine.



»Jedna od ikona rock glazbe, koji je i sam prošao mnoštvo turneja, Brian Johnson dat će nov i ekskluzivan pogled na jedan aspekt rock and roll života – nastupe uživo i turneje«, istaknuli su iz Sky Artsa najavljujući seriju.

U ostalih pet epizoda pjevač će razgovarati s osnivačem i bubnjarom heavy metal sastava Metallica Larsom Ulrichom, bubnjarom Pink Floyda Nickom Masonom, Stingom, frontmenom Led Zeppelina Robertom Plantom te frontmenom Def Lepparda Joe Elliottom.

Elliott je rekao da je počašćen što ga je Johnson odlučio intervjuirati, istaknuvši da su gosti koje će imati u showu izvnaredni.

Johnson je Elliotta intervjuirao u Dublinu. »Proveli smo oko osam sati snimajući. Hodali smo oko Temple Bara po kiši i vjetru«, kazao je Elliott. Bilo je, istaknuo je, hladno, no većinu vremena proveli su u pivnici The Porterhouse gdje je Johnson probao Elliottovo pivo Louder.

»Mislim da mu se svidjelo«, komentirao je Elliott.

Johnson je bio prisiljen otići iz AC/DC-ja lani u ožujku nakon upozorenja doktora da bi mogao u potpunosti izgubiti sluh ako nastavi. Bend je nakon toga angažirao frontmena Guns N’ Rosesa Axla Rosea da nastave i završe svoju Rock Or Bust svjetsku turneju.

Komentari

komentara