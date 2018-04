Ča – metal skupina “Po’ Metra Crijeva” ima novi singl.

Ime joj je “Vrnuli su se Partizani”, a preuzeta je s njihovog novog albuma “Ča Metal”.

Partizanska vojska zaslužna je što su se Istra i Rijeka na kraju Drugog svjetskog rata priključile Hrvatskoj, a kako to neki danas zaboravljaju, Po’ Metra Crijeva ih ovom pjesmom želi na to prisjetiti. U sing-along videu za singl nalazi se jedna od najvećih partizanskih ličnosti našeg naroda, a tko je to, pogledajte u videu, poručuje ekipa iz “Po’ Metra Crijeva”.

Pjesmu preslušajte i preuzmite u mp3 formatu ovdje:

https://pometracrijeva.bandcamp.com/track/vrnuli-su-se-partizani

Album „Ča Metal“ dostupan je za besplatno preslušavanje i preuzimanje na ovom linku:

https://pometracrijeva.bandcamp.com/album/a-metal

Facebook stranica benda: https://www.facebook.com/PoMetraCrijeva

YouTube kanal benda: https://www.youtube.com/channel/UCcHKY_8zrxwfOcQ0IYWhfzA

