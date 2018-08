Na otvaranju sedmog izdanja Dimensions Festivala čiji se izbor priznatih izvođača žanrovski kreće od jazza, soula i disca do techna, housea i electra, u pulskoj Areni 29. kolovoza nastupit će kultni njemački glazbeni sastav Kraftwerk.

Pioniri elektroničke glazbe kreiraju i nakon više od 40 godina bogate karijere, a prošle godine osvojili su Grammy za najbolji album plesne i elektroničke glazbe. Kraftwerk u pulski amfiteatar dovode svoj hvaljeni 3-D show, fuziju koncerta i umjetnosti, pravi Gesamtkunstwerk – totalno umjetničko djelo.

Uz Kraftwerk, na pozornicu Arene se penje renomirani njemački kompozitor i glazbenik Nils Frahm, detroitski house i techno autoritet Moodymann, jazz saksofonistica i skladateljica Nubya Garcia te Josey Rebelle i Debora Ipekel koje će svojim izborom plesne glazbe zagrijati Arenu.

Dug popis imena koja od 30. kolovoza do 2. rujna stižu na tvrđavu Punta Christo čine: Jon Hopkins (live), Bonobo (cjelovečernji set), Lena Willikens, Amp Fiddler, Helena Hauff, Detroit In Effect, Nina Kraviz, Batu, Peggy Gou, James Holden & The Animal Spirits, Azymuth & Marcos Valle, Alfa Mist, Nils Frahm, John Talabot, Margaret Dygas, Maurice Fulton…. Glavna Dimensions pozornica ugostit će najveća imena festivala kao što su Bonobo u posebnom cjelovečernjem setu, Underground Resistance presents Depth Charge, Jona Hopkinsa, Volvox te Petra Dundova.

Slijede i nastupi brazilskih legendi Azymuth s Marcus Valleom, u jazz, soul i hip-hop miksu benda The Comet Is Coming, jedinstvenom folk-tranceu sastava James Holden & the Animal Spirits, a svakako treba istaknuti nastup domaćeg projekta Jan Kinčl & Regis Kattie. Čast da otvori pozornicu The Moat pripala je Nini Kraviz, a pored nje u četvrtak 30. kolovoza nastupaju i K-Hand, Bjarki i Volruptus (live). Večer kasnije nastupa Helena Hauff u društvu Detroit In Effect i The Exalticsa, dok se u Moat za vikend spuštaju Umfang, Anastasia Kristensen, Ben UFO, Pearson Sound…

