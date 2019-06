Na jarunskom otoku Mladeži započeo je u ponedjeljak četrnaesti INmusic festival, a više dvadeset tisuće posjetitelja uživalo je u nastupima Foalsa, The Hivesa, Johnnya Marra, Skindreda i drugih izvođača.

Headlineri večeri, popularni engleski indie pop bend Foals, svoj su drugi nastup na INmusicu opravdali sjajnom atmosferom, a britanska je četvorka izvela, među ostalima, i hitove »Inhaler«, »Spanish Sahara«, »Two Steps,Twice«, »Black Bull« i »What Went Down«.

Prije njih su na glavnoj pozornici nastupili The Hivesi u prepoznatljivim crno-bijelim odijelima izvodeći neke od svojih najvećih hitova poput »Walk Idiot Walk«, »Hate To Say I Told You So«, »Main Offender«, »Try It Again« i »Antidote« te »I’m Alive«.

Nakon furioznog nastupa švedske petorke publika je pohrlila ka manjoj pozornici gdje je nastupao Johnny Marr, suosnivač legendarnih Smithsa. On je publici predstavio repertoar u kojem su podjednakio bile zastupljene pjesme sa njegovih solo albuma, kao i s albuma Smithsa. Posebno oduševljenje izazvali su klasici Smithsa poput »Bigmouth Strikes Again«, »How Soon Is Now?« i »There is a Light That Never Goes Out«.

U vremenu između nastupa na Glavnoj pozornici, glazba se nastavljala na OTP World stageu, na kojem je velški nu metal bend Skindred zasvirao je svoju kombinaciju repa, reggea i metala te prvi među bendovima večeri razgalio zagrebačku publiku.

Pjevač benda Benji Webe pozitivnom energijom pokazao se kao pravi frontmen koji je u stanju publiku održati pod visokim naponom tijekom cijelog nastupa.

U ranom popodnevnom terminu Kurt Vile & The Violators publiku su oko sat vremena vodili kroz svoj psihodelični indie-folk-rock zvuk.

Nakon što su se ispraznile Glavna pozornica i OTP World stage, najhrabriji među posjetiteljima INmusica mogli su odabrati između nastupa slovenske grupe Siddharta na Hidden stageu ili grupe Edi East Trance Blues na pozornici Balkan by Night.

Organizatori su priopćili kako će za cijelo vrijeme trajanja festivala promet na Jarunu biti zatvoren od 15 sati te su pozvali posjetitelje da na preostale dane INmusica dođu javnim prijevozom i biciklima. Na programu najboljeg i najpovoljnijeg festivala u Europi prema ocjeni glazbeni časopis New Musical Express u utorak i srijedu su, među ostalima, Suede, Garbage, Thievery Corporation, Frank Turner & The Sleeping Souls, LP, JoyCut, Peter Bjorn and John i The Cures.

