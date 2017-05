Pokrenuta je prva Močvarina crowdfunding kampanja za izdavanje knjige »Močvara i priča o URK-u«. Kampanja je objavljena na platformi Indiegogo na linku http://bit.ly/mochvara, a u samo prva 24 sata prikupljeno je već 2.136 dolara, odnosno 31 posto od potrebnih 7.000 dolara.



– Crowdfunding, ovaj relativno novi način alternativnog financiranja projekata, sada nam je velik izazov, jer imamo mogućnost direktno uključiti našu publiku u realizaciju ovog sjajnog projekta. Kampanjom, koja traje do 8. lipnja, ćemo, nadamo se, prikupiti sredstva potrebna za skupi tisak knjige, a podržavatelji ili jezikom Indiegogoa »backeri«) imaju priliku to omogućiti, ali i dobiti čitav iz zanimljivih nagrada, kao što su naravno sama knjiga, ali i plakat Igora Hofbauera, knjiga »5 godina Močvare« iz 2004. godine, godišnji upad u Močvaru, bookmark s motivom omota knjige…, kažu iz kluba.

»Močvara i priča o URK-u« je knjiga koja će na preko 400 stranica uz puno plakata, fotografija, stripova, crteža i raznih priča pokušati dočarati što se sve i kako su radili od osnutka Udruženja za razvoj kulture URK 1995. godine.

– Ideja je da predstavimo specifičnost organizacije koja je u protekle 22 godine ostavila doista jak trag u kulturnom životu grada, dajući istovremeno pogled na širu scenu u kojoj ona djeluje. Iako u površnoj percepciji funkcioniramo kao glazbeni klub, Močvara i URK su puno više od toga, a ova knjiga će pokušati predstaviti taj raznolik i ponekad pomalo skriven svijet, kažu.

Na preko 400 stranica velikog formata uz sjajan omot Igora Hofbauera raspoređeno je oko 70 manjih i većih poglavlja, nastalih u suradnji s više od stotinu autora.



– Predstavili smo zanimljive bendove kao što su Jonathan Richman, The Residents, Einstürzende Neubauten, Figli Di Madre Ignota, Let 3, prostore iz daleke prošlosti koji su imali bitan utjecaj – Galerija ESCE, Kuglana – URK-ove projekte kao što su Galerija Močvara, Human Rights Film Festival, KUM – kazalište u Močvari, Močvarni laboratorij, Začarana Močvara, Primijenjena u Močvari, Otokultivator na Visu, festivali Ponikve,…, pojedine glazbene scene – metal, elektronika, hardcore i punk, ili neke zanimljive priče poput one o nastanku i nestanku Močvarinih programskih knjižica, o URK-ovom klubu u Rupi, o prvoj Močvari u Runjaninovoj ulici,…, objašnjavaju.

Važan dio knjige čine dijelovi s radovima dizajnera.

– Tako imamo već klasične plakate (Igor Hofbauer, Ivan Eror, Darko Kujundžić, Tomislav Vranić…), ali i neke novije (Željka Tkalčec, Krunoslav Nemčić Rakun, Lovro Škiljić, Benjamin Beljan Žac..). I na kraju, tu su i cjeline o važnim ljudima koji nisu više s nama – Ivica Baričević Bara, Marko Čaklović, Dragan Pajić Pajo i Željko Zorica Šiš, poručuju iz Močvare.

Prilog knjizi je vinilna single ploča »Mekani hitovi za mekani grad« s neobjavljenim pjesmama Milana Manojlovića Mancea.



– »Močvara i priča o URK-u« je obavezna lektira za svakoga tko drži do svog alternativnog, umjetničkog, subkulturnog ili jednostavno uličnog kredibiliteta. Podržite nas u crowdfunding kampanji za izdavanje knjige i budite i vi dio povijesti, zaključuju na kraju.

Komentari

komentara