I have watched independent record stores evaporate all over America and Europe. That’s why I go into as many as I can and buy records whenever possible. If we lose the independent record store, we lose big. Every time you buy your records at one of these places, it’s a blow to the empire – Henry Rollins.

Godine 2007. Michael Kurtz, predsjednik koalicije neovisnih prodavaonica ploča, potaknut raspadom Tower Recordsa, jednog od većih lanaca prodavaonica u svijetu, pozvao je kolege na radni sastanak s jednom temom: kako zaustaviti daljni slom prodavaonica ploča. Negativnoj atmosferi pridonijeli su i mediji koji su prodavaonice polako proglašavali nepotrebnima, dajući više prostora nadirućem rastu digitalizacije, poput iTunes Music Store. Moguće rješenje pronašli su u primjeru Free Comic Book Day, koji je zaslužan za rast popularnosti strip kulture uopće. Upravo to im je poslužilo kao inspiracija te je te iste godine, 19. travnja održan prvi Record Store Day.

Počevši od tada, pa sve do do ove godine, kad se obilježava deseta godišnjica, RSD zadržao je tri osnovne smjernice: datumski pada na treću subotu u travnju, to je dan kad se slavi prodavaonica ploča, uz posebnu ponudu izdanja.

Još jedna značajka koja doprinosi proslavi obilježavanju RSD-a su tzv. ambasadori, nositelji promocije za tu godinu. Spomenemo li imena poput Metallice (nastupali uživo na prvom izdanju RSD-a) , Ozzyja Osbournea, Iggyja Popa, Jacka Whitea, Davea Grohla, RSD postaje »big deal« u glazbenom svijetu. Ovogodišnja uloga ambasadorice pripada Anne Erin Annie Clark iz benda St.Vincent.

Od SAD-a u zadnji desetak godina RSD se proširio na sve kontinente osim na Antartik. Osim medijskog prostora koji je RSD ostvario, naravno nije zanemariv ni veliki porast prodaje izdanja, pogotovu u tjednu uoči, ali i na sam Dan prodavaonica ploča (prošlogodišnje izdanje rezultiralo je najvećom tjednom prodajom vinila od uvođenja SoundScan metode koja obrađuje prodaju glazbenih i filmskih izdanja u SAD-u i Kanadi, od 1991. godine).

Svaka prodavaonica ima svoju »vrstu« zabave za taj dan kako bi proslavili svoju individualnost i na taj način posebnost koju ima za društvenu zajednicu. A osvrnemo li se, prodavaonice su upravo to: mjesta gdje se glazba događa 24 sata, slušajući, pjevajući, pričajući… pa čak i stvarajući utjecaj na društvo. Iako RSD traje samo jedan dan u godini, organizacija Record Store Day (više na www.recordstoreday.com) aktivno pruža pomoć promocije, marketinga i nudi druge mogućnosti za prodavaonice tijekom ostalih dana u godini šireći svoja stajališta o vrijednosti nezavisnih prodavaonica.

Voditelj prodaje Universal Musica Marc Fayd’Herbe opisao je Record Store Day »jednostavno najboljom stvari koja se dogodila« za nezavisne prodavaonice.

Godine 2013. jedan od pokretača RSD-a Michale Kurtz odlikovan je od strane Ministarstva kulture Francuske priznanjem The Ordre des Arts et des Lettres (značajan doprinos umjetnosti tj. kulturi uopće), svrstavši se na taj način uz bok dobitnicima poput Davida Bowieja ili pak Boba Dylana.

A kako se Record Store Day obilježava kod nas?

Hrvatski diskografi uključili su se u ovu akciju pod zajedničkim krovom Hrvatske diskografske udruge nudeći specijalna glazbena izdanja, prigodne popuste, druženje, promociju prodavaonica u cjelini. Ovogodišnje ambasadorice su Sara Renar i Mia Dimšić.

U cijelu priču oko Record Store Daya svoj poseban štih daju i riječke prodavaonice ploča, Dallas music shop i Croatia records. Dallas music shop od početka se aktivno uključio u proslavu posebnim prepoznatljivim programom koji karakterizira »živa« svirka domaćih i inih gostiju različitih glazbenih žanrova.

A upravo to i jest jedna od prednosti svake prodavaonice ploča, mogućnost promocije (vlastitog) izdanja u najprirodnijem okruženju (svi živi glazbeni formati), stoga topla preporuka svima koji se bave glazbom, pokušajte »iskoristiti« tu mogućnost.

Kad smo kod ovogodišnjih izdanja kojih će biti popriličan broj, svakako treba spomenuti i jedno domaće nezavisno izdanje. Riječki, sad već kultni punk rock bend Pasi dobivaju svoje prvo vinilno izdanje. Radi se o tonskom zapisu koncerta održanog u Zagrebu, u Tvornici kulture, 23. travnja prošle godine, i bit će dostupno baš na ovaj dan.

I za kraj, ako ništa drugo, prošećite u subotu, 22. travnja do svoje najbliže ako već ne najdraže prodavaonice ploča, i podržite ju, ona je tu zbog vas. Jesam li sam spomenuo da i kazete imaju svoj dan?

