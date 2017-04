Nakon službenog odgovora menađmenta The Exploiteda, potvrđen je koncert The Exploited / The Casualties / Code Red u nedjelju 23. travnja u zagrebačkom Vintage Industrial Baru i to kao podrška pjevaču Wattieju, koji je prošli vikend u Belgiji hospitaliziran i ne može nastaviti turneju.



Wattie je izrazio želju da bend nastavi s turnejom bez njega, što su podržali i svi klubovi koji su dogovorili koncert na ovoj turneji. Wattija će za mikrofonom mijenjati članovi The Casualtiesa i Code Reda.

Cijena karte u preprodaji iznosi 90 kuna dok će na dan koncerta iznositi 110 kuna, a nabaviti ih možete Kavezu i Vintage Industrialu (Savska cesta 160) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 18).

