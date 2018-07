Na njima su odrasle generacije, a njihov doprinos glazbi je zaista neupitan. Creedence Clearwater Revival je bend koji je oblikovao popularnu kulturu svojeg doba, a cijeli srpanj posvećen je pedesetoj godišnjici od izlaska njihovog debi albuma.

Tko može zaboraviti klasike poput „Bad Moon Rising“, „Proud Mary“ ili „Have You Ever Seen the Rain“? Creedence Clearwater Revival je u svoje vrijeme stvorio potpuno novi zvuk, te donio veliki značaj razvoju klasičnog rocka. Zanimljivo da toliko veliki rock bend nikada nije imao službeni videospot. Ali i to se promijenilo jer je bend dobio službeni videospot za veliki klasik „Fortunate Son“.



Upravo je ta pjesma imala veliki odjek zbog svoje kritike na elitizam i pripadnost društvenim klasama. Obilježila je i velike prosvjede protiv Vijetnamskog rata, a za današnje pojmove redatelj spota Ben Fee proširio je njezin značaj.

– Za mene je prikaz današnjeg prosvjeda pokazivanje potpune pozitivnosti u lice društvenim podjelama i ljutnji. Htio sam to potpuno dočarati u spotu i pokazati kako se SAD zaista osjeća kad kreneš na put i voziš se po saveznim državama.

Iako smo povijesno daleko od Vijetnamskog rata, stihovi koje je bend otpjevao svakako i dalje odjekuju u srcima mnogih. Današnje društvo suočeno je s brojnim novim izazovima, ali video odražava i pokazuje kako se to društvo nikako ne smije predavati. Fee je za snimanje spota proputovao cijeli SAD i snimao ljude različitih kultura, etničkih pozadina i godina. Neke od država po kojima je putovao su i Florida, Louisiana, Texas, New Mexico, California, Washington i Hawaii.

– Upoznao sam toliko divnih ljudi. Otišao sam u Taos Pueblo, indijansko naselje, gdje sam upoznao i ratnog poglavicu. Oni jako vole bend i bili su izrazito otvoreni prema ideji protesta kroz pozitivu.

Osim što je bend dobio spot, aktivnosti oko proslave 50. godišnjice ne prestaju. Obožavatelji će dobiti puno sadržaja punog uspomena, a time će moći probuditi nostalgiju i zaroniti dublje u bendovsku prošlost. Za sve najnovije sadržaje, uključujući i posebno izdanje koje će svijetlo dana ugledati na jesen, dovoljno je pratiti web stranicu i društvene mreže benda.

