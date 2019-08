Boban Marković Orkestra, BaBa ZuLe, Acid Araba i Iva Bittova probrana je selekcija world music bendova glazbenog programa trećeg izdanja Porto Etna – festivala svjetske glazbe i gastronomije, koji se organizira u okviru projekta Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, kojeg i ove godine potpisuje Zoran Majstorović, glazbeni voditelj festivala.

Festival će biti održan u Rijeci od 6. do 8. rujna i to na tri lokacije – Trgu 128 brigade i Trgu riječke rezolucije, HNK-u Ivana pl. Zajca, te na riječkoj tržnici.

– Posjetitelji će na festivalu moći probati jela čak 20 svjetskih kuhinja koje će pripremati udruge nacionalnih manjina Rijeke i PGŽ-a, kao i Riječani i Riječanke porijeklom iz cijelog svijeta od Filipina, Indije, Trinidada i Tobaga, Madagaskara, Italije, Češke i mnogih drugih. Festival uz glazbu i gastronomiju donosi cirkuski program, program za djecu i folklorne nastupe, stoji u najavi Festivala.

Virtuozni puhači

Prvi dan festivala, u petak 6. rujna, na Trgu Riječke rezolucije na pozornicu će se popeti jedan od najboljih romskih puhačkih orkestara na svijetu – Boban Marković Orkestar nakon kojeg će nastupiti North East Ska Jazz Orchestra, originalni talijanski sastav koji čini 14 mladih i obrazovanih glazbenika koji jazz obogaćuju ska, reagge i rocksteady ritmovima. North East Ska Jazz Orchestra će nakon solo nastupa izvesti zajednički koncert s talijanskim bendom Wicked Dub Division čija glazba vješto miješa reggae zvuk s dubom.

Boban Marković orkestar svjetsku je pozornost privukao još ranih devedesetih nakon uspješne suradnje s Emirom Kustruricom za čije su filmove »Underground« i »Arizona dream« napisali većinu glazbe.

– Osvojili su sve nagrade koje se u svijetu puhačke glazbe mogu osvojiti i pokorili sve koncertne i festivalske pozornice svijeta. Toliko su puta osvojili prvu nagradu na legendarnom Guča festivalu, da su se morali prestati natjecati. Mješavina tradicionalne romske glazbe i zapadnjačkih utjecaja, od jazza i funka do klasika židovske tradicijske glazbe, virtuozna svirka i energična scenska pojava samo su neki od razloga njihovog iznimnog uspjeha kod publike i kritike širom svijeta, stoji u najavi koncerta.

Avangardna violinistica

U subotu 7. rujna u 19.30 u HNK Ivan pl. Zajca nastupit će češka avangardna violinistica romsko-židovskog porijekla, Iva Bittová s Porto Etno orkestrom, a prije njih će nastupiti legendarni riječki Putokazi. Program se u subotu nastavlja na Trgu Riječke rezolucije gdje multikulturalni glazbeni miks stvaraju zagrebački Cinkuši, majstori turske psihodelične glazbe 21. stoljeća bend BaBa ZuLa i pariški elektro duo Acid Arab koji spaja zvukove zapadne elektroničke glazbe s istočnim zvucima i vokalima.

Češka avangardna violinistica romsko-židovskog porijekla, Iva Bittová, već je nekoliko puta nastupala u Hrvatskoj. Za sebe kaže da inspiraciju crpi iz prirode – iz šuštanja lišća, zujanja pčela, njihanja travki.

– Bittová je istinska zvijezda na world-etno sceni, koja svojom pojavom i glazbom ruši barijere glazbenih žanrova. Objavila je više od dvadeset albuma, a surađivala je sa svjetski poznatim muzičarima kao što su Marc Ribot, Bill Frisell, Hamid Drake, Tom Cora, Chris Cutler, Fred Frith i drugi. Nominirana za BBC Radio 3 Awards for World Music 2003. godine i stala uz bok glazbenicima iz benda Madredeus, Manu Chaou, Gotan Projectu, te autorima poput Femija Kutija i Natache Atlas. Tijekom karijere nastupala je diljem svijeta, od alternativnih klubova pa sve do prestižnog njujorškog Carnegie Halla. Tijekom duge glazbene karijere od ranih osamdesetih koketirala je s mnogim žanrovima, no sloboda pristupa glazbi nije ju vezala ni uz jedan od njih, najavljuju organizatori iz Rijeke 2020.

Pariški elektro duo Acid Arab vješto povezuje sve vrste istočne glazbe s elektronskim zvucima od acida do moćnog techna fascinirani istočnjačkom glazbom i kompleksnošću ritmičnih struktura. DJ-i Guido Minisky i Hervé Carvalho dugi su niz godina bili rezidenti zloglasnog pariškog kluba Chez Moune, a u istočnjački su se zvuk zaljubili nakon putovanja u Tunis s Dj Gilbom.

Majstori turske psihodelične glazbe 21. stoljeća BaBa ZuLa, osnovani u Istanbulu 1996. godine, spajaju orijentalne instrumente kao što su električni saz i darbuka s elektronikom i modernim zvucima. BaBa ZuLa bend čine Levent Akmana, Murat Ertel, Ümit Adakale i Periklis Tsoukalas.

Nedjelja na tržnici

Na riječkoj tržnici i na Kazališnom trgu dnevni će program u nedjelju 8. rujna popratiti nastupi JeboTon ansambla, uličnog benda sastavljenog od više domaćih bendova koji su proslavili gerilski nastupi puni nevjerojatne energije i dobrih vibracija i EtnoRoma, jednog od najpoznatijih mađarskih etno bendova koji baštine romsku muziku. Temelj njihove glazbe tradicionalni su Vlah Roma melodije i ritmovi koji su se s vremenom pod utjecajem gypsy jazz-a i swinga razvili u gypsy world music jedinstvene energije.

– Svi glazbenici okupljeni na Porto Etno festivalu povezuju opijajućom glazbom sve ljude svijeta, kojim god oni jezikom govorili i kojoj god kulturi pripadali. Na Porto Etno festivalu svi plešemo istim ritmom, ritmom srca, zaključuju organizatori.

Ulaznice

Programi za djecu i programi na riječkoj tržnici besplatni su za posjetitelje, hrana će se moći kušati po iznimno pristupačnim cijenama, dok se ulaz na koncerte naplaćuje. Popust od 20 posto imaju studenti, umirovljenici i nezaposleni. Osobe s invaliditetom ulaze besplatno, djeca do 12 godina ulaze besplatno uz pratnju roditelja.

Festivalske ulaznice za petak i subotu prodaju se po pretprodajnoj cijeni od 100 kuna, a na ulazu će koštati 150 kuna. Dnevne ulaznice za petak i subotu u pretprodaji koštaju 70 kuna, dok će na ulazu biti 100 kuna.

Ulaznice za koncert Ive Bittove, Putokaza i Porto Etno orkestara u HNK Ivan pl. Zajca u pretprodaji stoje 60 kuna, a na ulazu 80 kuna.

