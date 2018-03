“Can’t Deny Me” je, čini se, odličan uvodni singl u novi album grupe Pearl Jam.

Prva pjesma grupe nakon što je proteklo pet godina od hvaljenog albuma „Lightning Bolt“ žestoki je rockerski trenutak u čijoj je produkciji pomogao čuveni Brendan O’Brien, a video, kao i tekst jasno ukazuju na politički karakter pjesme jer su poruke o tome kako bogataši ne mogu zanijekati one koji nisu bogati jasne.

“You may be rich but you can’t deny me“, pjeva Vedder, a iz dijela teksta koji glasi “The country you are representing/ Condition critical.” (u kritičnom je stanju država koju predstavljaš) moguće je zaključiti kako i ovom pjesmom američki rockeri šalju poruku Donaldu Trumpu.

