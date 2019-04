Britanski drum’n’bass bend Rudimental headliner je jubilarnog 10. Student Day Festivala koji se u Rijeci održavati od 13. do 18. svibnja uz obilje kulturnih, sportskih, edukativnih, humanitarnih, znanstvenih i koncertnih sadržaja. Popularna četvorka čiji je hit »These Days« u proteklih godinu dana »poharao« radijske valove i na YouTubeu ostvario više od 350 milijuna pregleda, nastupit će u prostoru Export Delte u petak, 17. svibnja kao glavna zvijezda prve večeri koncertnog programa ovogodišnjeg SDF-a. Nakon nastupa u Rijeci, Rudimental turneju nastavlja u Australiji i Singapuru.

Osim Rudimentala, u koncertnom programu Student Day Festivala 17. i 18. svibnja sudjelovat će još niz vrhunskih glazbenika i DJ-a, a ulaz će kao i svih prethodnih godina biti besplatan.

– Ove godine obilježavamo prvo desetljeće postojanja Student Day Festivala, stoga smo odlučili napraviti spektakularan doživljaj za dugo pamćenje. Glazbeni program SDF-a oduvijek je prepoznat po odličnoj zabavi uz vrhunske bendove, a dovođenjem jednog od trenutačno najpopularnijih svjetskih bendova definitivno ćemo podignuti tu ljestvicu na novu razinu, rekao je Alen Tibljaš uime organizatora festivala, Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i RIKUP-a.

Rudimental je prvi singl objavio 2011. godine, a na globalnoj pozornici zasjao godinu kasnije kada je hit singl »Feel The Love« zasjeo na prvo mjesto britanske ljestvice slušanosti. Album »Home« objavljen iste godine postigao je velik uspjeh kod publike i otvorio im vrata prema svjetskoj slavi. Uspjeh se nastavio s drugim albumom »We the Generation«, uslijedila je suradnja s velikanima poput Eda Sheerana, dok su pravu »eksploziju popularnosti« dosegnuli albumom »Toast to Our Differences« objavljenim početkom ove godine. Materijal je najavljen singlom »These Days« u kojem gostuju Macklemore, Jess Glynne i Dan Caplen, potom singlom »Sun Comes Up« na kojem im se pridružio James Arthur te trećim singlom »Summer Love« u kojem je glas »posudila« Rita Ora.

Osim koncertnog dijela, deseti SDF ponovo donosi tjedan ispunjen kulturnim, sportskim, znanstvenim i humanitarnim sadržajima za studente koji će biti održani u Kampusu, na Korzu i drugim lokacijama. Od 13. do 18. svibnja studenti će imati prilike kroz Culture Week uključiti se u bogati kulturni život grada i Sveučilišta u Rijeci, upoznati se s aktualnostima iz studentskog života kroz predstavljanje studentskih inicijativa, udruga i projekata, natjecati se u raznim sportskim disciplinama, djelovati humanitarno, ali i zabaviti se uz doista odlične domaće i strane bendove i DJ-zvijezde.

– Od samog starta cilj Student Day Festivala bio je pružiti studentima zaokruženi doživljaj na kojem mogu zadovoljiti sve svoje društvene potrebe, a ove godine cjelokupni program podignut je na novu i višu razinu, rekla je Pegi Pavletić uime organizatora.

