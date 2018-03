Za diskofile zanimljivo izdanje potpisano s “Rock and Roll Hall of Fame” pojavit će se 24. travnja i to u obliku pet CD-a, četiri DVD-a i dva Blue-raya sa snimkama koncertnih nastupa sudionika ove sve uglednije manifestacije.

Zahvaćeno je razdoblje od 2010. do 2017. godine, a među izvođačima koji su pri primanju u ovu instutuciju zapjevali su, između ostalih, Nirvana, Lorde, Joan Jett, Kim Gordon, Ringo Starr, Paul McCartney, Pearl Jam, Journey, Bruce Springsteen & the E Street Band, Cat Stevens, Chicago, the Red Hot Chili Peppers, Green Day, Cheap Trick, Deep Purple, Joan Jett & the Blackhearts, Yes, Rush, Alice Cooper, Donovan, Dr. John, Heart, The Hollies, Darlene Love, Leon Russell, The Stooges, Tom Waits,Tthe Small Faces/Faces, Red Hot Chili Peppers i mnogi drugi.

Naravno, snimke zahvaćaju i čuvene jam sessione kad se na pozornici skupe svi sudionici i zajedno izvedu neki klasik. Zbog svega toga ovo zanimljivo izdanje svakako će privući pažnju ljubitelja rock glazbe.

